DOLAR
42,95 -0,1%
EURO
50,45 -0,13%
ALTIN
5.930,47 1,19%
BITCOIN
3.802.351,16 -0,7%

Erzincan Muratboynu'nda Yürek Isıtan Görüntü: Vatandaş Kar Sonrası Kedileri Besledi

Erzincan Kemah ilçesi Muratboynu köyünde bir vatandaş, kar sonrası aç kalan köy kedilerini besleyerek takdir topladı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 08:57
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 09:09
Erzincan Muratboynu'nda Yürek Isıtan Görüntü: Vatandaş Kar Sonrası Kedileri Besledi

Erzincan Muratboynu'nda Yürek Isıtan Görüntü: Vatandaş Kar Sonrası Kedileri Besledi

Kar yağışı sonrası aç kalan köy kedilerine şefkat

Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Muratboynu köyü'nde bir vatandaş, kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan köy kedilerini besleyerek takdir topladı.

Soğuk havanın etkisini artırdığı bölgede, duyarlı vatandaş kedileri isimleriyle çağırarak onları bir araya topladı. Kedilerin, isimlerini duyar duymaz vatandaşın etrafında toplanması dikkat çekti.

O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı ve görüntüler izleyenlerin içini ısıttı. Olay, köy halkı ve sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni topladı.

SOĞUK KIŞ GÜNLERİNDE YÜREK ISITAN GÖRÜNTÜLER ERZİNCAN’DAN

SOĞUK KIŞ GÜNLERİNDE YÜREK ISITAN GÖRÜNTÜLER ERZİNCAN’DAN

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Meteorolojiden Erzincan ve Erzurum için kuvvetli kar uyarısı
2
Bitlis'te Karla Gelen Güzellik: Tarihi Eserler Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu
3
Sarıgöl'de Ümre Bilgilendirme Semineri: 73 Vatandaş Bilgilendirildi
4
Erzurum ve Bölge İçin Kuvvetli Yağış, Rüzgar ve Çığ Uyarısı
5
Trabzon Yomra'da Kaçak Hafriyat Sahasında Heyelan Alarmı
6
Ordu'da çiçekçiden Karadeniz zekası: Gül buketini karalahana ile süslüyor
7
Rektör Hacımüftüoğlu, YÖK'ün Anadolu’da Afiliye Olan Üniversiteler Toplantısına Katıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları