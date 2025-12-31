Erzincan Muratboynu'nda Yürek Isıtan Görüntü: Vatandaş Kar Sonrası Kedileri Besledi
Kar yağışı sonrası aç kalan köy kedilerine şefkat
Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Muratboynu köyü'nde bir vatandaş, kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan köy kedilerini besleyerek takdir topladı.
Soğuk havanın etkisini artırdığı bölgede, duyarlı vatandaş kedileri isimleriyle çağırarak onları bir araya topladı. Kedilerin, isimlerini duyar duymaz vatandaşın etrafında toplanması dikkat çekti.
O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı ve görüntüler izleyenlerin içini ısıttı. Olay, köy halkı ve sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni topladı.
SOĞUK KIŞ GÜNLERİNDE YÜREK ISITAN GÖRÜNTÜLER ERZİNCAN’DAN