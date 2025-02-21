Erzincan Valisi Aydoğdu, Öğrencilerle Kar Topu Oynadı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Kar Eğlencesine Katıldı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Cumhuriyet Ortaokulu'nu ziyaret ederek, okul bahçesinde öğrencilerle kar topu oynamanın keyfini çıkardı. Teneffüste kar eğlencesine katılan Vali Aydoğdu, çocuklarla birlikte eğlenceli anlar yaşadı.

Valilikten Eğlenceli Paylaşım

Vali Aydoğdu'nun kar topu oynadığı anlar, Valiliğin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Paylaşımda, "Dün gelen 'tatil olsun' mesajlarına teslim olmayınca kar topları üzerimize yağmur gibi yağdı. Görünen o ki, bir dahaki sefere tatil kararı verirken sadece hava durumuna değil, kar topu menzilimize de bakacağız. Sevgi, soğuk havayı bile cennet bahçesine çevirir." ifadeleri yer aldı.