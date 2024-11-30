Erzincanlı Girişimci Gizem Demirbüken'den Ata Buğdayı ile Eşsiz Proje

Erzincanlı Kadın Girişimciden Ata Buğdayı İle Yenilikçi Girişim

Erzincanlı kadın girişimci Gizem Demirbüken, ata buğdayı karakılçık ile yürüttüğü projeyle tarım ve gıda alanında dikkat çekiyor. İstanbul'dan geri dönen Demirbüken, köyünde ektiği buğdayı, yöredeki su değirmenlerinde öğütüp kaliteli ekmekler üretiyor.

Gizem Demirbüken'in Dönüş Hikayesi

34 yaşındaki Demirbüken, Altınbaşak beldesindeki Büyük Kadağan Mahallesi’nde geçtiğimiz yıl tarım arazisine ekim yaparak buğday üretimine başladı. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSKEB) desteğiyle fırın kurarak, ata buğdayını sofralara ulaştırmayı başardı.

Yerel Ekonomiye Katkı

Demirbüken, projeyi toplum sağlığını ön planda tutarak geliştiriyor. Yılda yaklaşık 300 ekmek üreten fırınında, karakılçıktan üretilen ekmeklerin besin değerine dikkat çekiyor. Ürettiği ekmekler, doğal oluşları sayesinde 7 gün raf ömrü ve 6 ay buzdolabında saklanma imkânına sahip.

Geleneksel Ekmek ve Gelecek Vizyonu

Demirbüken, su değirmeninde öğüttüğü unun kalitesine vurgu yaparak, “Ürettiğimiz ekmek, altın külçesi değerinde” diyor. Ayrıca, ata tohumlarından yeni mutfak girdileri üretmeyi hayal ettiğini belirtiyor. Girişiminin finalinde restoranlaşma ve yurt dışına satış hedefi ile ilgili heyecanlı bir vizyona sahip.

Demirbüken'in projesi, sadece bir işletme olmanın ötesinde, yerel topluluklara örnek teşkil eden bir dönüşüm hikayesidir. Sokakların lezzetini doğadan gelen sağlıklı ürünlerle buluşturma gayesindedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Erzincanlı kadın girişimci arkeolog Gizem Demirbüken, kentte ürettiği ata buğdayı karakılçığı, devletin hibe desteğiyle açtığı fırın sayesinde sofralara ulaştırıyor. Kadın girişimci Demirbüken, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Erzincanlı kadın girişimci arkeolog Gizem Demirbüken, kentte ürettiği ata buğdayı karakılçığı, devletin hibe desteğiyle açtığı fırın sayesinde sofralara ulaştırıyor. Kadın girişimci Demirbüken, AA muhabirine açıklamada bulundu.