Erzurum'da Engelli Kardeşlerin Sevgi ve Dayanışma Hikayesi

Günlük hayat ve birbirlerine destek

Erzurum'da yaşayan zihinsel engelli 28 yaşındaki Firdevs Bayburt ile tekerlekli sandalyedeki engelli ağabeyi 32 yaşındaki Hakan'ın birlikte güç bulan hikayesi, Yakutiye ilçesinden yürek ısıtan bir dayanışma örneği sunuyor.

Bayburt ailesinin büyük çocuğu olan serebral palsili (beyin felci) yüzde 94 engelli Hakan, yüzde 50 zihinsel engelli kız kardeşi Firdevs'in desteğiyle günlük yaşamını sürdürüyor. İkili tüm günlerini birlikte geçiriyor; Firdevs, ağabeyini düzenli eğitim merkezine götürüyor, sokakta gezdiriyor ve onunla ilgileniyor.

Aile içi bağlılık ve duygusal bağ

Firdevs, AA muhabirine her gün ağabeyinin sevdiği şeyleri yapmaya çalıştığını anlattı. Konuşmasından bölümler şöyle:

"Onu yemeğe götürüyorum, daha çok eğleniyor. Akşamları da fizik yapıyoruz. Yazılar yazıyoruz, sayılar sayıyoruz. En çok radyo dinlemeyi seviyor. Bazen bize şaka yapıyor Radyoyu son ses açıyor. Tekerlekli sandalyeyle yokuş çıktığımda bazen çok yoruluyorum. O mutlu olunca ben de mutlu oluyorum. Ben onu çok seviyorum, Hakan da beni çok seviyor. Birkaç dakika gelmesem hemen soruyor. O olmayınca benim canım sıkılıyor. Soğuk olunca dışarı götüremeyince üzülüyorum, o da üzülüyor. Birbirimizi mutlu etmeyi seviyoruz."

Ailenin babası Hüseyin Bayburt de kızının ağabeyine çok güzel sahip çıktığını vurguladı: "Bakkala ekmek almaya bile Hakan'la gider. Hakan olmadan bir yere gitmez. Birbirlerine çok düşkünler. Firdevs olmasaydı Hakan belki de evden çıkamayacaktı."

Belediye desteği ve eğitimlerin etkisi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Merkezi Müdürü Mahmut Temel, Firdevs ve Hakan'ın aldıkları eğitimlerle durumlarının iyileştiğini belirtti ve onların birbirine bağlılıklarına duydukları şaşkınlığı paylaştı. Temel'in açıklaması şöyle:

"Firdevs, kardeşi Hakan'la hiç ayrılmıyor. Hakan'ın hasta olduğu zamanlar Firdevs derslere gelmiyor. Hocalarımız aradığında 'Ben Hakan'ı bırakıp gelemem.' diyor. Kendisi de engelli olan birinin, bedensel engelli kardeşine bu denli duygusal bağ kurması ve bu kadar sorumluluk üstlenmesine ben ilk kez şahit oldum. Bu, bizi çok etkiliyor. Hiç ayrılmıyor, tüm özel ihtiyaçları ile ilgileniyor. Ağabeyiyle bir bebek gibi, kendi çocuğu gibi ilgileniyor ve bu kişinin kendisi de zihinsel engelli. Sadece Hakan'da değil evde yaşlı anne babasıyla da ilgileniyor. Yatalak bir halası var, onunla bile ilgileniyor. Bu denli sorumluluk yüklenmesi çok kıymetli bir şey. Biz de elimizden geldiğince Firdevs'in yükünü hafifletmeye çalışıyoruz."

Temel, Firdevs'in ekonomik olarak da aileye katkı sağlamak istediğini belirterek, Büyükşehir Belediyesince yürütülen sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yakın zamanda istihdam edileceğini söyledi.

Erzurum'da yaşayan zihinsel engelli 28 yaşındaki Firdevs Bayburt ile tekerlekli sandalyedeki engelli ağabeyi 32 yaşındaki Hakan'ın birlikte güç bulan sevgi dolu hikayesi yürekleri ısıtıyor.