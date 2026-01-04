DOLAR
Erzurum'da Renkler Konseri: Sıtkı Sahil ve Kızı Dr. Derya Sahil Eroğlu Aynı Sahnede

Erzurum Türk Müziği Korosu'nun 'Renkler Konseri' 8 Ocak 2026'da Atatürk Üniversitesi'nde; bestekar Sıtkı Sahil ve kızı Dr. Derya Sahil Eroğlu aynı sahneyi paylaşacak.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 11:09
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 11:09
Erzurum'da Renkler Konseri: Baba ve Kız Aynı Sahnede

8 Ocak 2026, Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu

Erzurum'un kültür ve sanat hayatına renk katacak özel bir buluşma gerçekleşiyor. Erzurum Türk Müziği Korosu tarafından düzenlenen "Renkler Konseri", 8 Ocak 2026 günü saat 19.30'da Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.

Programın en dikkat çeken yanı, bestekar ve koro yönetmeni Sıtkı Sahil ile kızı Dr. Derya Sahil Eroğlu'nun aynı sahneyi paylaşacak olması. Yeni yılın ilk büyük sanat etkinliğinde 1400'e yakın bestesi olan Sıtkı Sahil sanat yönetmeni, Dr. Derya Sahil Eroğlu ise koro şefi olarak görev alacak.

Konser süresince, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan sazendeler koroya eşlik edecek. Programın sunuculuğunu Fatma Filiz Özen üstlenecek.

Etkinlik, Atatürk Üniversitesi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ve MaketArt İnşaat'ın katkılarıyla gerçekleştirilecek ve halkın ücret ödemeden izleyebileceği şekilde düzenlenecek. Konserde Türk müziğinin seçkin eserleri seslendirilecek.

Dr. Derya Sahil Eroğlu, Atatürk Üniversitesi Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuarı'nda öğretim görevlisi olarak koronun sadece bir müzik topluluğu olmadığını, aynı zamanda şehrin kültür ve sanat damarlarını besleyen güçlü bir sivil toplum kuruluşu olduğunu vurguladı.

Dr. Derya Sahil Eroğlu'nun sözleri: "Böylesine kalabalık, gönüllü ve güçlü bir sivil toplum hareketine liderlik etmekten, babam Sıtkı Sahil ve bu büyük aileyle aynı sahneyi paylaşmaktan büyük onur duyuyorum. Amacımız Erzurum’da sanat ve kültürü en üst düzeyde buluşturmak. Sanatseverleri renkler konserine bekliyoruz".

