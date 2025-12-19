Erzurum Gençlik ve Spor'da Özel Güvenlik Değerlendirme Toplantısı

Levent Çakmur ve Güngör Şenses, yol haritasını paylaştı

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan özel güvenlikçilerle, 5188 Sayılı Özel Güvenlik Kanunu kapsamında değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantı Sporcu Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kurum çalışanları ile iki ayrı seans halinde düzenlenen toplantıda İl Müdürü Levent Çakmur ile Destek Hizmetleri Şube Müdürü Güngör Şenses yeni yıl öncesi yol haritasını ve beklentileri paylaştı.

İl Müdürü Levent Çakmur örgütün misafir karşılama anlayışına vurgu yaparak, "Güler yüzle karşılamanın sadaka olduğunu bilen bir camiayız. Sizler bizim için karşılama yüzümüzsünüz" dedi ve güvenlik personelinin kurum içindeki önemine dikkat çekti.

Güngör Şenses ise iki grup halinde yapılan toplantıda, görevini hakkıyla yapan her güvenlikçinin destekçisi olacaklarını belirtti. Şenses, "Sizler bizim aynamızsınız. Kurumumuza, tesislerimize ve yurtlarımıza gelen insanların ilk karşılaştığı kişiler sizlersiniz" sözleriyle beklentiyi özetledi.

Toplantıda kurum hizmetlerine yakışır bir yaklaşımın ve çalışanların iş birliğinin önemi vurgulandı. Yetkililer, güvenlik personelinin kuruma katkısının altını çizerek, en iyi hizmet hedefiyle çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.

