Eskişehir, Ankara, İzmir, Muğla, Çanakkale ilk 5'te yer alıyor! Bingöl, Siirt, Hakkari sınıfta kaldı

Türkiye’nin en zeki şehirler belli oldu. 1 milyon 214 bin 505 kişinin katıldığı IQ testi ile en zeki şehirleri bir bir sıralandı.

Eskişehir, Ankara, İzmir, Muğla, Çanakkale ilk 5'te yer alıyor! Bingöl, Siirt, Hakkari sınıfta kaldı
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Türkiye'nin en zeki şehirleri, geniş katılımla gerçekleştirilen bir IQ testi sonucunda belirlendi. Toplamda 1 milyon 214 bin 505 kişinin katılımıyla yapılan test, Türkiye'nin dört bir yanından gelen verilerle en zeki illeri sıraladı. IQ puanlarına göre değerlendirilen sonuçlarda, 0-25 arası çok ağır düzey zihinsel yetersizlikten, 129-145 arası dahi seviyesine kadar çeşitli zeka düzeyleri ölçüldü. Bu sonuçlar, Türkiye'nin farklı bölgelerinden ve tüm illerinden katılımcıların zeka seviyelerini yansıttı. İşte detaylar...

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TÜRKİYE'NİN EN ZEKİ ŞEHİRLERİ

Buna göre, Bingöl 81 puanla listenin alt sıralarında yer alırken, Hakkari 79 puanla dikkat çekiyor. Ardından Artvin, Kars, Bitlis ve Ağrı sıralı olarak 78, 77, 76 ve 75 puanlarla değerlendirildi. Bu şehirler, genel IQ testi sonuçlarına göre sıralanmış olup, her biri farklı zeka seviyelerini temsil ediyor. Bu test sonuçları, şehirlerin nüfusunun genel zeka seviyeleri konusunda bir gösterge oluştururken, bireysel farklılıkları ve diğer faktörleri dikkate almaksızın genel bir değerlendirme sunmaktadır.

IQ testinin değerlendirme kriterlerine göre, zeka düzeyleri çeşitli aralıklarda sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırmaya göre, şehirlerin genel zeka seviyeleri belirlenmiş ve sıralanmıştır. Ancak, bu tür test sonuçlarının her şehirdeki bireylerin genel zeka potansiyelini yansıttığı kesin bir ölçüt değildir. Her bireyin zeka düzeyi farklı faktörlere bağlı olarak değişebilir ve bu tür genellemeler kişisel farklılıkları göz ardı edebilir.

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