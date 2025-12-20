DOLAR
Muratpaşa'da 60 Yaş Üstüne Sağlıklı Yaşam Rozeti

Muratpaşa Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi iş birliğiyle 60 yaş üstü vatandaşlara sağlık taraması yapıldı; hedefe ulaşanlara rozet, akran liderlere belge verildi.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 10:52
Antalya Muratpaşa Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi iş birliğiyle 60 yaş üstü kent sakinlerine yönelik kapsamlı bir sağlık taraması ve fiziksel aktivite programı düzenledi.

'60 Yaş ve Üzeri Bireylerde Sağlığı Koruma ve Geliştirme Programı'

Program kapsamında Yaşlı Evi üyelerinin kan basıncı, kan şekeri ve kolesterol ölçümleri ile vücut kitle indeksi gibi temel sağlık göstergeleri haftalık olarak takip edildi. Ayrıca kronik hastalık riskleri düzenli olarak izlendi ve katılımcılara sağlıklarını daha yakından takip edebilmeleri amacıyla mobil sağlık uygulamaları tanıtıldı.

Ekim ayından bu yana sürdürülen çalışmada amaç; yaşlı bireylerin sağlık durumlarının izlenmesi, risklerin erken saptanması, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması ve bu alışkanlıkların sürdürülebilirliğinin sağlanması olarak belirlendi. Program aynı zamanda akran desteğinin sağlıklı yaşam davranışlarını güçlendirmedeki önemine dikkat çekti.

Belirlenen sağlık hedeflerinden en az birine ulaşan Yaşlı Evi üyeleri için düzenlenen törende rozetleri takdim edildi. Süreç boyunca arkadaşlarını motive eden ve destekleyen akran liderlere de liderlik belgeleri verildi.

