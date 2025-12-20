DOLAR
Mersin’de Pastırma Yazı: Aralıkta 20°C’yi Aşan Sıcaklıklarla Türkiye’nin Zirvesinde

Mersin, Aralık ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarla pastırma yazı yaşadı; son 5 günde 20°C'yi aşıp Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer aldı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 10:51
Türkiye genelinde birçok noktada soğuk ve don etkili olurken, Mersin mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarıyla pastırma yazı yaşadı. Son 5 gün içinde kentte ölçülen 20 derece ve üzeri sıcaklıklar Mersin’i Türkiye’nin en sıcak illeri arasında üst sıralara taşıdı.

Meteorolojik veriler ve bölgesel kıyaslama

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre son 5 günde Akdeniz bölgesinde yer alan illerden Mersin, Adana, Antalya, Kahramanmaraş, Hatay ve Gaziantep’te sıcaklıklar 20 dereceyi aştı. Aynı günlerde en soğuk iller olarak Ağrı, Bitlis, Ardahan, Van, Erzurum ve Kars öne çıktı; bu şehirlerde sıcaklıklar -15 ile -20 derece arasında ölçüldü. Mersin, bazı zaman aralıklarında Türkiye’nin en sıcak ili konumuna yükseldi.

Vatandaşların sahil ve parklardaki görüntüleri

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar kentte yazdan kalma günlerin yaşanmasına neden oldu. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahil ve parklarda vakit geçirirken, sahil bandında oltasını alıp balık tutanların sayısında artış gözlendi. Millet Bahçesi plajında deniz kenarında zaman geçirenler banklarda sohbet etmeyi ya da yürüyüş yapmayı tercih etti. Kent genelinde mont yerine ince kıyafetlerle dolaşan vatandaşlar, kış mevsiminde olmalarına rağmen pastırma yazı havası yaşandığını belirtti.

Sami Demirkol (plaja balık tutmaya gelen): "Mersin’imiz cennet gibi bir yer. Görüyorsunuz sahilimiz, kordon boyu, her tarafımız mis gibi. ... Oranın havasıyla tabii ki buranın havası bir değil. Şu an orası kışı yaşıyor, biz gördüğünüz gibi deniz sefası. Millet denize girip çıkıyor. Daha düne kadar denize giriyorlardı."

Zeki Akyel (plajda balık tutanlardan): "Aralık ayında her yer çok soğukken bura halen baharı yaşıyor. Müthiş ya müthiş, neredeyse üstümdeki yeleği dahi çıkaracağım."

Ömer Tatar (1,5 senedir Mersin’de yaşayan): "Hakkari Yüksekovalıyım, 1,5 seneye yakındır Mersin’deyim. Mersin’in havası bayağı güzel, bayağı sıcak. Gezmeye geldik zaten sahile. Şu anda Hakkari’ye gitsek 2 metre kar var ama burada Aralık ayında olmamıza rağmen yazı yaşıyoruz. Mersin bence çok güzel bir şehir."

Meteorolojinin son verilerine göre sıcak havanın bölgede bir süre daha aynı şekilde etkili olması bekleniyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

