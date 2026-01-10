Eskişehir'de 'Ailece Camide Buluşuruz' etkinliği yoğun katılımla gerçekleşti

Eskişehir Seyitgazi'de Maden Camii'nde düzenlenen 'Ailece Camide Buluşuruz' etkinliğinde İlçe Müftüsü Şahmurat Kaya gençlere yönelik sohbet verdi; çeşitli etkinlikler yapıldı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 12:51
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 12:51
Eskişehir'de 'Ailece Camide Buluşuruz' etkinliği yoğun katılımla gerçekleşti

Eskişehir'de 'Ailece Camide Buluşuruz' etkinliği yoğun katılımla gerçekleşti

Eskişehir’de düzenlenen 'Ailece Camide Buluşuruz' isimli etkinlik, vatandaşların yoğun katılımıyla Seyitgazi İlçesi'ne bağlı Kırka Mahallesi'ndeki Maden Camii'nde gerçekleştirildi.

Yatsı namazının ardından başlayan programda İlçe Müftüsü Şahmurat Kaya gençlere yönelik kapsamlı bir sohbet gerçekleştirdi. Sohbette gençliğin önemi, Hz. Peygamber’in gençlere verdiği değer ve Müslüman gencin sahip olması gereken özellikler üzerinde duruldu.

Müslüman genç; çalışkan, ahlaklı, bilinçli ve sorumluluk sahibi olmalı

Şahmurat Kaya konuşmasında gençlerin bir milletin geleceği olduğunu vurguladı. Gençlerin yalnızca akademik başarıyla yetinmemesi gerektiğine dikkat çeken Kaya, gençlerin ilim ve eğitimle dünyasını imar ederken iman, ibadet ve ahlaki değerlerle maneviyatlarını da ihya etmeleri gerektiğini belirtti. Müftü Kaya, müslüman gencin çalışkan, ahlaklı, bilinçli ve sorumluluk sahibi olması gerektiğini ifade etti.

Programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden İlçe Müftüsü Şahmurat Kaya, Seyitgazi Gençlik Koordinatörü Tahsin Öztürk, Koordinatör Yardımcısı Muhammet Cemal Bektaş, katkı sunan din görevlileri ve destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

Sohbetin ardından programa katılan gençlerle çeşitli etkinlik ve aktiviteler gerçekleştirildi. Program, katılımcılara ikram dağıtılması ile sona erdi.

ESKİŞEHİR'DE DÜZENLENEN 'AİLECE CAMİDE BULUŞURUZ' İSİMLİ ETKİNLİK VATANDAŞLARIN YOĞUN KATILIMIYLA...

ESKİŞEHİR'DE DÜZENLENEN 'AİLECE CAMİDE BULUŞURUZ' İSİMLİ ETKİNLİK VATANDAŞLARIN YOĞUN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

ESKİŞEHİR'DE DÜZENLENEN 'AİLECE CAMİDE BULUŞURUZ' İSİMLİ ETKİNLİK VATANDAŞLARIN YOĞUN KATILIMIYLA...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van'da Soba Üzerinde Demlenen Kış Çayları Yoğun İlgi Görüyor
2
Mersin Büyükşehir, atıktan 117 bin megavat elektrik üretti
3
Konya'da Bahçe Müzesi: Mehmet Özceran'ın 30 Yıllık Koleksiyonu
4
Battalgazi'de Gece Boyu Kar Mesaisi
5
Çanakkale'de Balıkçılar Yavru Caretta Carettayı Kurtardı
6
Atatürk Üniversitesi'nde Tarım Eğitiminin 180. Yılı Kutlandı
7
Gaziantep 2025'te Turizm Rekoru: 1 milyon 21 bin 138 Konaklayan Turist

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları