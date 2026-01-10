Eskişehir'de 'Ailece Camide Buluşuruz' etkinliği yoğun katılımla gerçekleşti

Eskişehir’de düzenlenen 'Ailece Camide Buluşuruz' isimli etkinlik, vatandaşların yoğun katılımıyla Seyitgazi İlçesi'ne bağlı Kırka Mahallesi'ndeki Maden Camii'nde gerçekleştirildi.

Yatsı namazının ardından başlayan programda İlçe Müftüsü Şahmurat Kaya gençlere yönelik kapsamlı bir sohbet gerçekleştirdi. Sohbette gençliğin önemi, Hz. Peygamber’in gençlere verdiği değer ve Müslüman gencin sahip olması gereken özellikler üzerinde duruldu.

Müslüman genç; çalışkan, ahlaklı, bilinçli ve sorumluluk sahibi olmalı

Şahmurat Kaya konuşmasında gençlerin bir milletin geleceği olduğunu vurguladı. Gençlerin yalnızca akademik başarıyla yetinmemesi gerektiğine dikkat çeken Kaya, gençlerin ilim ve eğitimle dünyasını imar ederken iman, ibadet ve ahlaki değerlerle maneviyatlarını da ihya etmeleri gerektiğini belirtti. Müftü Kaya, müslüman gencin çalışkan, ahlaklı, bilinçli ve sorumluluk sahibi olması gerektiğini ifade etti.

Programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden İlçe Müftüsü Şahmurat Kaya, Seyitgazi Gençlik Koordinatörü Tahsin Öztürk, Koordinatör Yardımcısı Muhammet Cemal Bektaş, katkı sunan din görevlileri ve destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

Sohbetin ardından programa katılan gençlerle çeşitli etkinlik ve aktiviteler gerçekleştirildi. Program, katılımcılara ikram dağıtılması ile sona erdi.

