Eskişehir’de Biberiye Üretimi Başladı: ESOGÜ'nün 10 Yıllık Başarısı

ESOGÜ'nün 10 yıllık seleksiyon çalışmasıyla soğuğa dayanıklı 3 biberiye genotipi geliştirildi; artık Eskişehir'in farklı rakımlarında üretim ve arıcılığa katkı mümkün.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 10:35
Eskişehir’de Biberiye Üretimi Başladı: ESOGÜ'nün 10 Yıllık Başarısı

Eskişehir’de Biberiye Üretimi Başladı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü'nün 10 yıllık çalışması sayesinde Eskişehir'de biberiye üretimi artık mümkün. Çalışmayı yürüten isim Öğr. Üyesi Prof. Dr. Duran Katar.

"Eskişehir gibi illerin hiçbirisinde biberiye üretilmiyordu. Biz, 10 yıllık çalışmamızın sonucunda soğuk bölgelere de dayanabilen yeni genotipleri seleksiyonla geliştirdik. Artık Eskişehir’in farklı rakımlarına biberiye üretimi yapılabiliyor" dedi.

Çalışmanın detayları

Yaklaşık 10 yıl önce başlatılan çalışmada Eskişehir'e 100 çeşit bitki getirilerek denemeler yapıldı. Seleksiyon sonucunda 97 çeşit kışı geçiremedi ve kaybedildi; buna karşın 3 bitki soğuğa dayanıklı bulundu, genetik olarak bölgeye uygunluğu tespit edilip çoğaltıldı. Böylelikle farklı rakımlarda üretim yapılabilir hale geldi ve ilerleyen dönemde üretimin yaygınlaşması hedefleniyor.

"Biberiye bitkisi, antioksidan özelliği en yüksek olan bitki olarak biliniyor. Herbal çay, uçucu yağ, ilaç ve gıda endüstrisinde farklı amaçlarla, farklı şekillerde kullanılan çok önemli bir bitki. Türkiye’de şu anda doğadan toplanarak kültürü yapılıyor. Biberiye sıcak bölgelerin bitkisi olarak biliniyor ve Eskişehir gibi geçit kuşağı ya da Orta Anadolu gibi soğuk bölgelerde çok yetiştirilmiyordu. Ancak biz 10 yıl önce Eskişehir’de yaklaşık 100 bitki getirerek bir çalışmaya başladık. Bu 100 bitkiden seleksiyonla 97 bitkiyi genotip olarak Eskişehir şartlarına dayanamaması sebebiyle kış dönemlerinde kaybettik. Yapılan seleksiyon sonucunda kalan ve 10 yıllık Eskişehir kışını geçirebilen, soğuğuna dayanabilen 3 bitkiyi genetik olarak bu bölgeye dayanıklı olduğunu tespit ettikten sonra çoğalttık. Böylelikle Eskişehir şartlarında biberiye üretimine başlamış olduk. Geliştirdiğimiz biberiye bitkileri artık Eskişehir’in farklı rakımlarında yetiştiriliyor ve üretimi yapılabiliyor. Bu fakültemizin eseri" şeklinde konuştu.

Arıcılığa katkısı

Prof. Dr. Katar, arıcılık yapan vatandaşları ilgilendiren bilgiler de paylaşarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu dönemde bile üzerinde çiçek olan, yıl boyu 2 defa çiçeklenebilen, özellikle polen ve nektar akımı konusunda arıcılığa büyük hizmeti olan bir bitki. Arıcılıkta bölgemiz için, Eskişehir için gelecekte çok önemli katkılar sağlayacak bir bitkimiz. Arıcılık yapan arkadaşlara seslenmek istiyorum: Taşıma şeklindeki arıcılıkla bu işin verimli bir şekilde sürdürülmesi çok zor. Bu arkadaşlarımızın başta biberiye olmak üzere diğer tıbbi aromatik bitkileri bulundurarak bal verimini ve kalitesini artırabileceklerini bilmelerini istiyorum."

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

