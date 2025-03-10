Eskişehir'de 'Cam Tavanı Kıran Kadınlar' Sergisi Açıldı

Eskişehir'de, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Cam Tavanı Kıran Kadınlar' sergisi, kadınların üretkenliğini gözler önüne seriyor. Aile Yılı kapsamında hazırlanan sergi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün hizmetlerinden yararlanan kadınlar tarafından üretilen el işi eserlerini barındırıyor.

Açılış Töreninde Önemli İsimler Bir Araya Geldi

Serginin açılışı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mermer Salon'unda gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla önemli etkinlikler düzenlediklerini belirtti. Bayrak, “Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye mottosuyla hareket edelim. Bu etkinliklerdeki destekleriniz çok kıymetli,” dedi.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak da sergide sergilenen eserlerin kalitesine vurgu yaparak katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

Serginin Açılışı ve Ziyaret Bilgileri

Açılış kurdelesini Eskişehir Vali Yardımcısı Hasan Çiçek, Orhan Bayrak, Prof. Dr. Kamil Çolak ve Yasemin Dikmen birlikte kesti. Kurdele kesiminin ardından, Vali Yardımcısı Çiçek ve beraberindekiler sergiyi gezerek, eserler hakkında bilgi aldılar.

'Cam Tavanı Kıran Kadınlar' sergisi, 12 Mart Çarşamba gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Eskişehir'de, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün hizmetlerinden yararlanan kadınlar tarafından üretilen el işi eserlerin yer aldığı "Cam Tavanı Kıran Kadınlar" sergisinin açılışı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mermer Salon'da gerçekleştirildi.

Eskişehir'de, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün hizmetlerinden yararlanan kadınlar tarafından üretilen el işi eserlerin yer aldığı "Cam Tavanı Kıran Kadınlar" sergisinin açılışı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mermer Salon'da gerçekleştirildi.