Eskişehir'de CPAP maskeli dilenciyle vatandaşın tartışması sosyal medyada gündem oldu

Eskişehir'de CPAP maskeli dilenciyle vatandaşın tartışması sosyal medyada

Eskişehir'de, yanında yetişkin oğlunun akciğer kanseri olduğunu söyleyerek dilendiği iddia edilen kadın ile bir vatandaş arasında yaklaşık 4 ay arayla yaşanan iki ayrı tartışma ve cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Tramvayda ilk karşılaşma

İddiaya göre ilk tartışma yaklaşık 4 ay önce bir tramvayda gerçekleşti. Yazılımla ilgili eğitimler veren öğretmen Muhammed Taha Özdemir, daha önce de karşılaştığı ve yanında yetişkin oğlunun akciğer kanseri olduğunu öne süren kadını tramvayda görünce cep telefonu kamerasıyla kayda girdi. Özdemir, kadının maskesinin uyku apnesi tedavisinde kullanılan ancak çalışmadığını iddia ederek, kameraya: "Arkadaşlar merhaba. Bugün tramvayda bir teyze, çalışmayan CPAP maskesiyle yine milleti dolandırmaya çalışıyor" dedi. Selfie pozisyonuyla çekim yapan Özdemir, cihazın çalışıp çalışmadığını kadına sordu; kadın iddiaları reddetti ve tepki gösterdi. Tramvaydaki diğer yolcular olan biteni izledi.

Ulus Anıtı durağında ikinci tartışma

Birkaç gün önce aynı kadınla Ulus Anıtı tramvay durağında yeniden karşılaşan Özdemir, kadını tekrar cep telefonuyla kayda aldıktan sonra koşarak durağa gidip tartışmaya başladı. Özdemir, kadına "Neden milleti dolandırmaya çalışıyorsunuz?" diye sordu. Kadının, "Şimdi şuradan taşı alıp kafanı yararım" diyerek küfür etmesi ve Özdemir'i "uyuşturucu kullanıcısı" olarak nitelendirmesi dikkat çekti. Bu sözler üzerine Özdemir kahkaha atan kadına tepki verdi ve yüksek sesle "Eskişehir'in dolandırıcısı burada. Bunlar dolandırıcı. Dolandırıcı git buradan" diye bağırdı. Olayı çevredeki vatandaşlar hayretle izledi; görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Özdemir'in açıklamaları

Muhammed Taha Özdemir, tartışmanın ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibine konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Tartışma konusu olan CPAP cihazını uyku apnesi tedavisi için kendisinin 2 yıldır kullandığını belirten Özdemir, görüntüleri paylaşma amacını trajikomik bir olaya dikkat çekmek ve insanların merhametini sömürenlere karşı farkındalık oluşturmak olarak açıkladı: "Bir uyku cihazıyla akciğer kanserine karşı mücadele etmek mümkün değil. Olay tamamıyla saçmalık ihtiva ediyordu."

Özdemir, kadının kendisini "uyuşturucu kullanıcısı" diye suçlamasına ilişkin olarak da şunları söyledi: "Dolandırıcı bir insan her zaman karşı tarafı suçlamayı, sizi bir şekilde itham etmeyi amaçlar. Orada bana 'madde kullanıyorsun' diyerek, çevreden tepki toplayıp olayı benim üzerime yıkmaya çalıştı. Benim buna karşılığım duygusal bir savunma mekanizması olarak, 'Hayır, ben öğretmenim. Benim maddeyle işim yok' demek şeklinde oldu."

Sosyal medya ve yetkililere çağrı

Özdemir, sosyal medyada genel olarak olumlu geri dönüşler aldığını belirterek, akciğer kanseri hastalığını atlatmış kişilerden de benzer görüşler geldiğini aktardı. Özdemir, paylaşımı yetkililerin olayı görmesi amacıyla yaptığını ve polis ile zabıta ekiplerine saygılarını ilettiğini söyledi. Ayrıca Eskişehir Valiliği'nin son yıllarda çocuk dilenci sayısının azalmasına yönelik çalışmalarına değinerek, benzer durumların ilgili kurumlara bildirilmesinin önemine dikkat çekti.

Not: Kadının oğlunun gerçekten akciğer kanseri olup olmadığı ve söz konusu cihazın çalışıp çalışmadığı kesin olarak bilinmiyor.

MUHAMMED TAHA ÖZDEMİR.