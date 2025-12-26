DOLAR
Eskişehir'de Dumlupınar İlkokulu 4/D Regaip Kandili'ni Sınıfta Kutladı

Eskişehir Dumlupınar İlkokulu 4/D sınıfı, öğretmen Emel Sezgin eşliğinde Regaip Kandili'ni sınıfta kutlayıp toplu dua etti.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 12:44
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 12:44
Öğretmen eşliğinde dua ve ikramlar

Eskişehir Dumlupınar İlkokulu'nda 4/D sınıfı öğrencileri, Regaip Kandilini öğretmenleri eşliğinde sınıfta kutladı.

İslam aleminde rahmet ve bereketi bol 'üç aylar'ın başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili dün gece anıldı. Öğretmen Emel Sezgin öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, akıllı tahtaya 'hayırlı kandiller' yazısı yansıtıldı.

Öğrenciler, evde el emeğiyle hazırlanıp getirilen yiyeceklerin ikram edildiği etkinlikte, öğretmenleriyle birlikte ellerini açıp dua etti. Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlar sınıfta sıcak ve renkli bir atmosfer oluşturdu.

ESKİŞEHİR DUMLUPINAR İLKOKULU'NDA 4/D SINIFININ ÖĞRENCİLERİ, REGAİP KANDİLİ'Nİ ÖĞRETMENLERİ EŞLİĞİNDE KUTLAYIP HEP BİRLİKTE DUA ETTİLER.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

