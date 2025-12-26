Eskişehir'de Dumlupınar İlkokulu 4/D Regaip Kandili'ni Sınıfta Kutladı

Öğretmen eşliğinde dua ve ikramlar

Eskişehir Dumlupınar İlkokulu'nda 4/D sınıfı öğrencileri, Regaip Kandilini öğretmenleri eşliğinde sınıfta kutladı.

İslam aleminde rahmet ve bereketi bol 'üç aylar'ın başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili dün gece anıldı. Öğretmen Emel Sezgin öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, akıllı tahtaya 'hayırlı kandiller' yazısı yansıtıldı.

Öğrenciler, evde el emeğiyle hazırlanıp getirilen yiyeceklerin ikram edildiği etkinlikte, öğretmenleriyle birlikte ellerini açıp dua etti. Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlar sınıfta sıcak ve renkli bir atmosfer oluşturdu.

