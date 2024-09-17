Eskişehir'de Rauf Denktaş'ın Fotoğraflarla Anıldığı Sergi Açıldı

Eskişehir'de Rauf Denktaş'ın Fotoğraf Sergisi

Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın 100. doğum yılı dolayısıyla "Fotoğraflarla Rauf Denktaş" adlı özel bir sergi açtı.

Serginin Açılışı ve Panel

Serginin açılışı, kurdele kesimi ile gerçekleştirilirken, katılımcılar Denktaş'ın objektifinden yansıyan anılara tanıklık etme fırsatını buldu. Açılışın ardından düzenlenen panelde, Rauf Denktaş'ın oğlu Serdar Denktaş, babasının yaşamı hakkında duygu dolu paylaşımlar yaptı.

Önemli İsimler Katıldı

Güzel Sanatlar Galerisi'nde gerçekleşen sergi açılışına Eskişehir Vali Yardımcısı Okan Leblebicier, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Avnamak ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şubesi üyeleri de katılarak destek verdi.

Sergi, ziyaretçilere Rauf Denktaş'ın yaşamına ve mücadelesine dair derin bir bakış sunmakta ve onun mirasını yaşatmaktadır.

Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın 100. doğum yılı dolayısıyla hazırlanan "Fotoğraflarla Rauf Denktaş" sergisi açıldı.

Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın 100. doğum yılı dolayısıyla hazırlanan "Fotoğraflarla Rauf Denktaş" sergisi açıldı.

Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın 100. doğum yılı dolayısıyla hazırlanan "Fotoğraflarla Rauf Denktaş" sergisi açıldı.

Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın 100. doğum yılı dolayısıyla hazırlanan "Fotoğraflarla Rauf Denktaş" sergisi açıldı.