Eskişehir'de tasmalı köpek üç sokak köpeğinin arasında kaldı

İsmet İnönü-1 Bulvarı - 19.01

Eskişehir'de akşam saatlerinde yaşanan olay, bir gencin gezdirdiği tasmalı evcil köpeğin çevredeki sokak köpeklerinin dikkatini çekmesiyle başladı.

Olay, 19.01 tarihinde İsmet İnönü-1 Bulvarı'nda meydana geldi. Gezdirdiği köpeğin üzerine doğru havlayarak yaklaşan 3 sokak köpeği, genç hayvan sahibi için kısa süreli bir tedirginlik yarattı.

Genç, kendi köpeğini sakinleştirip yerinde sabit kalarak soğukkanlı bir tutum sergiledi. Bu davranış, sokak köpeklerinin saldırganlaşmasını engelledi ve olası bir kavga önlendi.

Durum yatıştıktan sonra genç, köpeğiyle birlikte yavaşça yoluna devam etti. O anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

