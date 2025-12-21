DOLAR
Eskişehir'de Tasmalı Köpek Üç Sokak Köpeğinin Arasında Kaldı

Eskişehir İsmet İnönü-1 Bulvarı'nda tasmalı evcil köpek, üç sokak köpeğinin ilgisini çekti; sahibinin soğukkanlı tutumu olası kavganın önüne geçti.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 10:14
Eskişehir'de tasmalı köpek üç sokak köpeğinin arasında kaldı

İsmet İnönü-1 Bulvarı - 19.01

Eskişehir'de akşam saatlerinde yaşanan olay, bir gencin gezdirdiği tasmalı evcil köpeğin çevredeki sokak köpeklerinin dikkatini çekmesiyle başladı.

Olay, 19.01 tarihinde İsmet İnönü-1 Bulvarı'nda meydana geldi. Gezdirdiği köpeğin üzerine doğru havlayarak yaklaşan 3 sokak köpeği, genç hayvan sahibi için kısa süreli bir tedirginlik yarattı.

Genç, kendi köpeğini sakinleştirip yerinde sabit kalarak soğukkanlı bir tutum sergiledi. Bu davranış, sokak köpeklerinin saldırganlaşmasını engelledi ve olası bir kavga önlendi.

Durum yatıştıktan sonra genç, köpeğiyle birlikte yavaşça yoluna devam etti. O anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

