Eskişehir'de Trafikten Kaçan Sürücü Kaldırıma Çıktı

Eskişehir 75. Yıl Mahallesi'nde trafik yoğunluğundan kaçan sürücü, aracını kaldırıma sürerek yayaları tehlikeye attı ve trafik kurallarını ihlal etti.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 12:58
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 12:58
Eskişehir'de Trafikten Kaçan Sürücü Kaldırıma Çıktı

Eskişehir'de Trafikten Kaçan Sürücü Kaldırıma Çıktı

Olayın Detayları

Eskişehir'de trafik yoğunluğundan kaçmak isteyen bir sürücü, araçla kaldırıma çıkarak yayaların güvenliğini riske attı. Olay, 75. Yıl Mahallesi Şehirler Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde oluşan trafik sıkışıklığında beklemek istemeyen otomobil sürücüsü, aracını kaldırıma sürerek ilerledi. Sürücü, yaya yolunu kullanarak trafik yoğunluğunun olduğu bölgeyi geçti.

Bu davranış, sürücünün trafik kurallarını ihlal ettiği ve yayaların canını tehlikeye attığı şeklinde değerlendirildi.

ESKİŞEHİR'DE TRAFİK YOĞUNLUĞUNA TAKILMAK İSTEMEYEN BİR SÜRÜCÜ, ARACINI KALDIRIMA SÜREREK HEM...

ESKİŞEHİR'DE TRAFİK YOĞUNLUĞUNA TAKILMAK İSTEMEYEN BİR SÜRÜCÜ, ARACINI KALDIRIMA SÜREREK HEM YAYALARIN CANINI TEHLİKEYE ATTI HEM DE KURALLARI HİÇE SAYDI.

ESKİŞEHİR'DE TRAFİK YOĞUNLUĞUNA TAKILMAK İSTEMEYEN BİR SÜRÜCÜ, ARACINI KALDIRIMA SÜREREK HEM...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu'da Tipi Nedeniyle Kabadüz-Çambaşı Yolu Trafiğe Kapandı
2
Merkezefendi Belediyesi'ne Afet Farkındalık ve Çadır Kurma Eğitimi
3
Bayburt'ta çığ ve buzlanma tehlikesi: Salmankaş ile Araklı yolu uyarısı
4
Muğla'da Sağanak Etkili: Menteşe 41,2 kg
5
Hadrianopolis Serisi-3: Hamamlı Yapı Kompleksi Depo Buluntuları Yayınlandı
6
Vali Çağatay’dan Hadrianopolis Kazı Ekibine Teşekkür
7
Toroslar’a Çevreci Yatırım: Akseki’ye Paket Atıksu Tesisleri

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları