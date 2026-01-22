Eskişehir'de Trafikten Kaçan Sürücü Kaldırıma Çıktı

Olayın Detayları

Eskişehir'de trafik yoğunluğundan kaçmak isteyen bir sürücü, araçla kaldırıma çıkarak yayaların güvenliğini riske attı. Olay, 75. Yıl Mahallesi Şehirler Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde oluşan trafik sıkışıklığında beklemek istemeyen otomobil sürücüsü, aracını kaldırıma sürerek ilerledi. Sürücü, yaya yolunu kullanarak trafik yoğunluğunun olduğu bölgeyi geçti.

Bu davranış, sürücünün trafik kurallarını ihlal ettiği ve yayaların canını tehlikeye attığı şeklinde değerlendirildi.

