Sinop’ta En Güzel Cami Bahçeleri Seçilecek

Sinop İl Müftülüğü koordinasyonunda hayata geçirilen 'Sinop’un En Güzel Cami Bahçelerini Seçiyoruz' projesi, Sinop Valiliği toplantı salonunda düzenlenen tanıtım programıyla duyuruldu. Programa Vali Mustafa Özarslan ve ilgili yetkililer katıldı.

Değerlendirme ve Takvim

Proje kapsamında Sinop ve ilçelerindeki camiler, belirlenen 10 kriter doğrultusunda değerlendirilecek. Sinop İl Müftülüğü bünyesinde oluşturulacak komisyon camileri; genel bakım, bahçe peyzajı ve yeşillik oranı, mimari uyum, temizlik hizmetleri, din görevlilerinin mesleki temsil gücü ve ses düzeni gibi başlıklarda inceleyecek.

Proje 22 Ocak itibarıyla başlatıldı. Saha ziyaretleri 1 Nisan - 30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Değerlendirme sonucunda 85 puan ve üzeri alan din görevlileri ödüllendirilecek ve başarı belgeleri verilecek.

Vali Özarslan’ın Mesajı

Vali Mustafa Özarslan, camilerin yalnızca ibadet mekânı olmadığını belirterek, "Camilerimiz; öğrenim yeri, hayır ve paylaşma mekânı, gerektiğinde rehabilitasyon alanı ve sosyalleşme merkezidir. Cami bahçeleri ise bu manevi iklimin dış dünyaya yansıyan yüzüdür. Bu proje ile camilerimizin ve cami bahçelerimizin temizliği, düzeni, estetiği ve işlevselliğiyle örnek hâle gelmesini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Vali Özarslan ayrıca projenin yarışma amacı taşımadığını, güzeli çoğaltmayı ve iyiyi teşvik etmeyi hedeflediğini vurguladı ve cami ve lojman bakımı, peyzaj, mimari uyum, hijyen ile din görevlilerinin mesleki temsil gücünün titizlikle değerlendirileceğini belirtti.

