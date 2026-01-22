Bingöl'e Kuvvetli Kar Uyarısı: Meteoroloji 13. Bölge'den İkaz

Bingöl'e Kuvvetli Kar Uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden kritik duyuru

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Bingöl genelinde kuvvetli kar yağışları beklediği bildirildi.

Açıklamada, bugün (22.01.2026) akşam saatlerinden itibaren başlayacak kar yağışlarının kuvvetli (10-20 cm) olmasının, yüksek kesimlerde ise yer yer yoğun (20 cm ve üzeri) olmasının öngörüldüğü ve yağışın 23.01.2026 saat 18.00’a kadar devam edeceğinin beklendiği ifade edildi.

Müdürlük, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde tipi ile birlikte görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don olayları ile yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulundu.

