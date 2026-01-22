Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı Karşıyaka Semt Pazarında

Yakup Odabaşı ve Levent Koç, Karşıyaka Mahallesi Semt Pazarı'nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşların taleplerini yerinde dinledi; Odabaşı 'sahada belediyecilik' vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 15:57
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 15:57
Esnaf ve vatandaşla doğrudan iletişim

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ile birlikte Karşıyaka Mahallesi Semt Pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

İki başkan pazarın tezgahlarını tek tek dolaşıp esnafla sohbet etti, alışveriş yapan vatandaşların görüş ve beklentilerini dinledi. Ziyarette pazar esnafının talepleri ile mahalle sakinlerinin beklentileri yerinde değerlendirildi.

“Semt pazarlarımız, sadece alışveriş yapılan alanlar değil; aynı zamanda komşuluk ilişkilerinin güçlendiği, vatandaşlarımızın doğrudan temas kurabildiği çok kıymetli sosyal alanlardır. Bugün Haymana Belediye Başkanımız Levent Koç ile birlikte Karşıyaka Mahallemizde pazar esnafımızı ve hemşerilerimizi ziyaret ederek, onların talep ve beklentilerini yerinde dinledik. Bizler makamda değil, sahada belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz. Gölbaşı’nı yönetirken hiçbir kararı kapalı kapılar ardında almıyoruz. Vatandaşımızdan gelen her talep bizim için yol haritası oluyor, bu şekilde kararlar alıyoruz. Pazar esnafımızın daha düzenli, daha sağlıklı şartlarda hizmet vermesi ve hemşehrilerimizin güvenle alışveriş yapabilmesi için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

