Eskişehir'de TÜGVA'dan Gazze için 'Barışçıl Şahitlik' Çağrısı

Eskişehir'de Gazze için barışçıl 'şahitlik' çağrısı

Eskişehir'de İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu bileşenleri, Cuma namazı çıkışında Reşadiye Camii avlusunda bir araya gelerek Gazze'deki insani krize dikkat çekti. Basın açıklamasını okuyan TÜGVA İl Temsilcisi Mahmud Öksüzoğlu, yaşananların modern tarihe utanç vesikası olarak geçeceğini söyledi.

Basın açıklaması ve uluslararası raporlar

Öksüzoğlu, uluslararası kuruluşların verilerine atıfta bulunarak Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) raporunu aktardı. Raporda, 18 Aralık 2025 tarihli verilerle, Gazze Sağlık Bakanlığı kaynaklarına göre 7 Ekim 2023'ten bu yana 70 bin 668 can kaybı ve 171 bin 152 yaralı bildirildiği belirtildi.

Aynı raporda, ateşkes döneminde dahi can kayıplarının sürdüğü; ateşkesten bu yana 394 kişinin öldüğü, 1.075 kişinin yaralandığı ve enkaz altından 634 cenazenin çıkarıldığı kaydedildi. Kış şartları ve fırtına nedeniyle yaklaşık 55 bin haneyi etkileyen sel/taşkın vakaları, kıyı bölgelerinden 370 ailenin tahliyesi, binlerce acil çağrı ve yıkım riski taşıyan yapılara dair veriler de raporda yer aldı.

Raporda ayrıca tıbbi tahliye bekleyen hastalara ilişkin kritik bilgiler paylaşıldı: Temmuz 2024 - 28 Kasım 2025 tarihleri arasında tahliye beklerken 1.092 hastanın hayatını kaybettiği ve Gazze'de 18.500'den fazla hastanın hâlen tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğu bildirildi.

Gıda güvensizliği ve beslenme riski

Öksüzoğlu, gıda güvenliği ve beslenme raporlarına işaret ederek, geçici iyileşmenin rehavete dönüşmemesi gerektiğini vurguladı. Birçok uluslararası kuruluşun ortak açıklamasına göre, Ekim 2025'te ilan edilen ateşkesle birlikte kıtlık sınıflamasında gerileme gözlense de; Gazze'de en az 1,6 milyon kişi (nüfusun yüzde 77'si) hâlen yüksek düzeyde akut gıda güvensizliği yaşıyor.

Açıklamada ayrıca 100 binden fazla çocuğun ve 37 bin hamile/emziren kadının Nisan 2026'ya kadar akut yetersiz beslenme riski taşıdığı; ateşkesten sonra 730 binden fazla kişinin yerinden edildiği ve altyapı yıkımının ile temel hizmetlere erişim kısıtlarının sürdüğü vurgulandı. Hanelerin önemli bir bölümünün gıda ve temiz suya erişimde ciddi sorunlar yaşadığı belirtildi.

Barışçıl 'şahitlik' çağrısı ve eylem planı

Öksüzoğlu, konuşmasında uluslararası hukuk ve insan hakları söylemlerine dair eleştirilerde bulunarak şunları söyledi: "Uluslararası hukuk; güçlüye kalkan, zayıfa verilen sus payı olmamalıdır. İnsan hakları söylemi; yalnızca rahat coğrafyaların dekoru olarak görülmemelidir."

Gazze'de yaşamın normalleşme değil hayatta kalma mücadelesi olduğuna dikkat çeken Öksüzoğlu, Milli İrade Platformu ve İnsanlık İttifakı çatısı altındaki 400'ü aşkın sivil toplum kuruluşuyla birlikte kamu vicdanını diri tutmak ve insanlık onurunu savunmak amacıyla barışçıl 'şahitlik' çağrısını yinelediklerini açıkladı. Etkinlik için planlanan buluşma, Yeni yılın ilk gününde, saat 08.30'da Galata Köprüsü'nde gerçekleşecek: "sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz."

Toplumsal tepki

Basın açıklamasının ardından katılımcılar hep bir ağızdan tekbir getirdi ve "Kahrolsun İsrail, kahrolsun Amerika" sloganları atıldı.

