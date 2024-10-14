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Eskişehir'de Uluslararası Sanat Çalıştayı Başladı

Eskişehir'de, Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'nde Uluslararası Sanat Çalıştayı düzenleniyor. Atölye çalışmaları 19 Ekim'de sergiyle sonlanacak.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 17:37
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 18:06
Eskişehir'de Uluslararası Sanat Çalıştayı Başladı

Eskişehir'de Sanat Etkinliği Heyecanı

Eskişehir, Uluslararası Sanat Çalıştayına ev sahipliği yapıyor. Etkinlik, Eskişehir Valiliğinin destekleriyle, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştiriliyor.

Vali Aksoy'un Açıklamaları

Çalıştay, Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'nde atölye çalışmalarıyla başladı. Vali Hüseyin Aksoy, Eskişehir'in kültür ve sanattaki önemini vurgulayarak, "19 Ekim'de yapılan eserler, Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü sergi salonunda sergilenecek. Tüm Eskişehirlileri davet ediyorum," dedi.

Proje Yönetmeni Toker'in İfadeleri

Çalıştayın Proje Yönetmeni Günseli Toker, atölye çalışmaları süresince ortaya çıkacak eserlerin sergileneceğini belirtti. "Valilik ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bu etkinlik için her şeyi mükemmel bir şekilde organize etti. Bu çalıştayın keyifli olacağına inanıyorum," dedi.

Katılımcılar ve Sergi Bilgisi

Çalıştaya katılan sanatçıların arasında 6 uluslararası isim yer alırken, 19 sanatçı toplamda etkinlikte görev alacak. Bülent Avnamak, atölye sürecinde sanatçılarla bir araya gelerek, katılımcılara onların çalışmalarına tanıklık etme şansı sundu.

19 Ekim'de Fırat Çakmak'ın küratörlüğünde açılacak sergi, Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde gerçekleşecek. Sanatçılar arasında yer alan bazı isimler şunlar: Anne Marie Grimler, Aydın Şölenay ve Erhan Şanal.

Eskişehir'de, uluslararası sanatçıları bir araya getirerek sanatseverlere sanatı yakından...

Eskişehir'de, uluslararası sanatçıları bir araya getirerek sanatseverlere sanatı yakından deneyimleme fırsatı sunmak amacıyla organize edilen "Uluslararası Sanat Çalıştayı" başladı. Atölye çalışmalarına katılan sanatçılar eserleri üzerinde çalışma yaptı.

Eskişehir'de, uluslararası sanatçıları bir araya getirerek sanatseverlere sanatı yakından...

Eskişehir'de, uluslararası sanatçıları bir araya getirerek sanatseverlere sanatı yakından deneyimleme fırsatı sunmak amacıyla organize edilen "Uluslararası Sanat Çalıştayı" başladı. Atölye çalışmalarına katılan sanatçılar eserleri üzerinde çalışma yaptı.

Eskişehir'de, uluslararası sanatçıları bir araya getirerek sanatseverlere sanatı yakından...

Eskişehir'de, uluslararası sanatçıları bir araya getirerek sanatseverlere sanatı yakından deneyimleme fırsatı sunmak amacıyla organize edilen "Uluslararası Sanat Çalıştayı" başladı. Atölye çalışmalarına katılan sanatçılar eserleri üzerinde çalışma yaptı.

Eskişehir'de, uluslararası sanatçıları bir araya getirerek sanatseverlere sanatı yakından...

Eskişehir'de, uluslararası sanatçıları bir araya getirerek sanatseverlere sanatı yakından deneyimleme fırsatı sunmak amacıyla organize edilen "Uluslararası Sanat Çalıştayı" başladı. Atölye çalışmalarına katılan sanatçılar eserleri üzerinde çalışma yaptı.

Eskişehir'de, uluslararası sanatçıları bir araya getirerek sanatseverlere sanatı yakından...

Eskişehir'de, uluslararası sanatçıları bir araya getirerek sanatseverlere sanatı yakından deneyimleme fırsatı sunmak amacıyla organize edilen "Uluslararası Sanat Çalıştayı" başladı. Atölye çalışmalarına katılan sanatçılar eserleri üzerinde çalışma yaptı.

Eskişehir'de, uluslararası sanatçıları bir araya getirerek sanatseverlere sanatı yakından...

Eskişehir'de, uluslararası sanatçıları bir araya getirerek sanatseverlere sanatı yakından deneyimleme fırsatı sunmak amacıyla organize edilen "Uluslararası Sanat Çalıştayı" başladı. Atölye çalışmalarına katılan sanatçılar eserleri üzerinde çalışma yaptı.

Eskişehir'de, uluslararası sanatçıları bir araya getirerek sanatseverlere sanatı yakından...

Eskişehir'de, uluslararası sanatçıları bir araya getirerek sanatseverlere sanatı yakından deneyimleme fırsatı sunmak amacıyla organize edilen "Uluslararası Sanat Çalıştayı" başladı. Atölye çalışmalarına katılan sanatçılar eserleri üzerinde çalışma yaptı.

Eskişehir'de, uluslararası sanatçıları bir araya getirerek sanatseverlere sanatı yakından...

Eskişehir'de, uluslararası sanatçıları bir araya getirerek sanatseverlere sanatı yakından deneyimleme fırsatı sunmak amacıyla organize edilen "Uluslararası Sanat Çalıştayı" başladı. Atölye çalışmalarına katılan sanatçılar eserleri üzerinde çalışma yaptı.

Eskişehir'de, uluslararası sanatçıları bir araya getirerek sanatseverlere sanatı yakından...

Eskişehir'de, uluslararası sanatçıları bir araya getirerek sanatseverlere sanatı yakından deneyimleme fırsatı sunmak amacıyla organize edilen "Uluslararası Sanat Çalıştayı" başladı. Atölye çalışmalarına katılan sanatçılar eserleri üzerinde çalışma yaptı.

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