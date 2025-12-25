DOLAR
Eskişehir'de Yağmur Etkili Oldu — Meteoroloji Uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası Eskişehir'de öğleden sonra sağanak yağışlar kısa süreli etkili oldu.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 15:29
Eskişehir'de yağmur etkisini gösterdi

Meteoroloji uyarısının ardından kısa süreli sağanak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından, Eskişehir'de beklenen yağış öğleden sonra etkisini gösterdi.

Günün erken saatlerinde yayımlanan hava tahmin raporunda, bölge genelinde yer yer sağanak geçişlerinin yaşanabileceği konusunda vatandaşlar bilgilendirilmişti. Yağışlar öğleden sonra kısa süreli olarak etkisini gösterdi.

Bazı vatandaşlar şemsiyeleri ile tedbir almışken, tedbirsiz yakalananlar çözümü dükkan tentelerinin ve bina saçaklarının altına sığınmak zorunda kaldı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

