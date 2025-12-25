Eskişehir'de Yağmur Etkili Oldu — Meteoroloji Uyardı

Eskişehir'de yağmur etkisini gösterdi

Meteoroloji uyarısının ardından kısa süreli sağanak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından, Eskişehir'de beklenen yağış öğleden sonra etkisini gösterdi.

Günün erken saatlerinde yayımlanan hava tahmin raporunda, bölge genelinde yer yer sağanak geçişlerinin yaşanabileceği konusunda vatandaşlar bilgilendirilmişti. Yağışlar öğleden sonra kısa süreli olarak etkisini gösterdi.

Bazı vatandaşlar şemsiyeleri ile tedbir almışken, tedbirsiz yakalananlar çözümü dükkan tentelerinin ve bina saçaklarının altına sığınmak zorunda kaldı.

