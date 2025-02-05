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Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

Eskişehir'de, kırsal mahallelerden Halk Pazarı'na ücretsiz ulaşım desteği başladı. Belediyelerin destekleri artıyor.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 19:26
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 19:26
Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

Enflasyon rakamlarındaki artışa rağmen, devlet ve belediyeler tarafından vatandaşa yönelik destekler hız kesmeden devam ediyor. 2025 yılına girilmesiyle birlikte özellikle toplu ulaşım zamları sıkıntı yaratırken, Eskişehir´den gelen ulaşım desteği haberi, vatandaşları sevindirecek.

ESKİŞEHİR’DE ULAŞIM DESTEĞİ

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin katkılarıyla ve Sivrihisar Belediyesi'nin öncülüğünde başlatılan ücretsiz halk otobüsü seferleri, özellikle Çarşamba günleri kurulan Halk Pazarı'na ulaşımı kolaylaştıracak. Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, ücretsiz ulaşım hizmetinin detaylarını açıkladı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN MÜJDE

Dökmeci, kırsal mahallelerde oturan vatandaşların bu hizmetten büyük fayda sağlayacağını vurgulayarak; "Çarşamba günleri Halk Pazarı’na gelmek isteyen hemşehrilerimiz için tüm kırsal mahallelerden ilçe merkezine ücretsiz otobüs seferleri başlattık. Sabah mahallelerinden alınan vatandaşlarımız, pazar alışverişlerini rahatça yapabilmeleri için ilçe merkezine ulaştırılacak ve gün sonunda yine ücretsiz olarak mahallelerine geri götürülecek" dedi.

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

KIRSAL EKONOMİ DE ARTACAK

Halk Pazarı, çiftçilerin ve tüketicilerin buluşma noktası olarak önem taşıyor. Yeni ulaşım desteği sayesinde, pazar alışverişine gelen vatandaş sayısının artması ve kırsal ekonominin düzelmesi hedefleniyor.

SİVRİHİSAR’DA PAZAR ULAŞIMI DESTEĞİ

Ücretsiz otobüs seferleri, çarşamba günleri Halk Pazarı'nın kurulduğu günlerde gerçekleştirilecek. Otobüsler, sabah erken saatlerde kırsal mahallelerden hareket ederek, vatandaşları ilçe merkezine ulaştıracak. Pazar alışverişini tamamlayan vatandaşlar, gün sonunda yine ücretsiz otobüslerle evlerine dönecek. Projenin, tüm kırsal mahalleleri kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanıyor.

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