ESMİAD’ten İbrahim İzmir’e Ziyaret
Eskişehir Şoförler Odası başkan adayına destek ziyareti
Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD) üyeleri, Eskişehir Şoförler Odası Başkan Adayı İbrahim İzmir'i ziyaret etti.
ESMİAD Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Sinlenmez, aday İbrahim İzmir’e hediye armağan etti ve çıktığı yolda başarılar dileyerek destek verdi.
Ziyaretin sonunda katılımcılarla birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.
