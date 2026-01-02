ESMİAD’ten İbrahim İzmir’e Ziyaret — Eskişehir Şoförler Odası

DOLAR
ESMİAD üyeleri, Eskişehir Şoförler Odası Başkan Adayı İbrahim İzmir’i ziyaret ederek destek verdi; Oğuz Sinlenmez hediye takdim etti.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 17:35
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 17:35
Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD) üyeleri, Eskişehir Şoförler Odası Başkan Adayı İbrahim İzmir'i ziyaret etti.

ESMİAD Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Sinlenmez, aday İbrahim İzmir’e hediye armağan etti ve çıktığı yolda başarılar dileyerek destek verdi.

Ziyaretin sonunda katılımcılarla birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

