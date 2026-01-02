Rize'de 131 köy yolu ulaşıma açıldı — 75 yol için çalışmalar sürüyor

Rize'de 131 köy yolu ulaşıma açıldı
Karla mücadelede 206 yoldan 131'i açıldı, 75 yol hâlâ çalışmada
Rize genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde toplam 206 köy yolu ulaşıma kapandı.
Rize İl Özel İdaresi ekiplerinin başlattığı ve aralıksız sürdürülen karla mücadele çalışmaları kapsamında, kapalı köy yollarından 131i yeniden ulaşıma açıldı.
Ekiplerin iş makineleriyle sahada yürüttüğü yoğun çalışmalar neticesinde, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için öncelikli güzergâhlarda yol açma çalışmaları tamamlandı.
Öte yandan, halen 75 köy yolunda kar temizleme ve yol açma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
