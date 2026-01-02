Çorum'da Kartpostallık Kar Manzarası: Millet Bahçesi Beyaza Büründü

Çorum'da Millet Bahçesi Beyaz Örtüyle Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

Kar yağışı dron ile havadan görüntülendi

Çorum'da lapa lapa yağan kar sonrası kent merkezindeki Millet Bahçesi beyaza bürünerek görsel bir şölen sundu. Yaz aylarında vatandaşların sıkça uğradığı mekan, kış mevsiminde de eşsiz manzarasıyla cazibe merkezi oldu.

Parkın ağaçları, yürüyüş yolları ve yeşil alanları karla kaplanırken, bu anlar dron ile görüntülendi. Ortaya çıkan kareler kartpostalları aratmadı.

Okulların tatil olmasını fırsat bilen vatandaşlar ve çocuklar, tatilin keyfini çıkarmak için soluğu Millet Bahçesi'nde aldı. Çocuklar kar topu oynayarak ve karda bisiklet sürerek renkli görüntüler oluşturdu; bazıları köpekleriyle yürüyüş yaptı, bazıları ise sakin bir yürüyüşle anın tadını çıkardı.

Soğuk havaya rağmen parkta vakit geçiren ziyaretçiler, şehir stresinden uzaklaşmak ve karın tadını çıkarmak için parkın sunduğu imkanlardan yararlandıklarını belirtti.

MİLLET BAHÇESİ’NDEN DRON GÖRÜNTÜLERİ