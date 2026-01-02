DOLAR
43,03 -0,19%
EURO
50,45 0,29%
ALTIN
5.979,1 -0,23%
BITCOIN
3.874.545,38 -2,01%

Çorum'da Kartpostallık Kar Manzarası: Millet Bahçesi Beyaza Büründü

Çorum'da lapa lapa yağan kar sonrası Millet Bahçesi beyaza büründü; dron görüntüleri ve tatili fırsat bilen vatandaşların parka akın etmesi dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 17:58
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 18:08
Çorum'da Kartpostallık Kar Manzarası: Millet Bahçesi Beyaza Büründü

Çorum'da Millet Bahçesi Beyaz Örtüyle Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

Kar yağışı dron ile havadan görüntülendi

Çorum'da lapa lapa yağan kar sonrası kent merkezindeki Millet Bahçesi beyaza bürünerek görsel bir şölen sundu. Yaz aylarında vatandaşların sıkça uğradığı mekan, kış mevsiminde de eşsiz manzarasıyla cazibe merkezi oldu.

Parkın ağaçları, yürüyüş yolları ve yeşil alanları karla kaplanırken, bu anlar dron ile görüntülendi. Ortaya çıkan kareler kartpostalları aratmadı.

Okulların tatil olmasını fırsat bilen vatandaşlar ve çocuklar, tatilin keyfini çıkarmak için soluğu Millet Bahçesi'nde aldı. Çocuklar kar topu oynayarak ve karda bisiklet sürerek renkli görüntüler oluşturdu; bazıları köpekleriyle yürüyüş yaptı, bazıları ise sakin bir yürüyüşle anın tadını çıkardı.

Soğuk havaya rağmen parkta vakit geçiren ziyaretçiler, şehir stresinden uzaklaşmak ve karın tadını çıkarmak için parkın sunduğu imkanlardan yararlandıklarını belirtti.

MİLLET BAHÇESİ’NDEN DRON GÖRÜNTÜLERİ

MİLLET BAHÇESİ’NDEN DRON GÖRÜNTÜLERİ

MİLLET BAHÇESİ’NDEN DRON GÖRÜNTÜLERİ

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siirt'te 14 Köy Yolu Kar Sonrası Ulaşıma Açıldı
2
Amasya Merzifon'da Yaban Hayvanlarına Yem Bırakıldı
3
Ankara'da Buz Gibi Gün: Termometreler -18'e Düştü
4
Siirt'te Karla Mücadele Hayat Kurtardı: Ambulanslar Zamanında Ulaştı
5
Hakkari-Van Karayolu Çığ Sonrası Yeniden Ulaşıma Açıldı
6
Artvin'de Çığ Aramalarına Gece ve Tipi Nedeniyle Ara Verildi
7
Şırnak'ta 7 Yılın En Yoğun Karı: Kurumlar Sahada Gücünü Gösterdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları