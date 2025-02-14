Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Etimesgut Belediyesi'nden Çölyak Hastalarına Özel Destek

Etimesgut Belediye Başkanı'nın öncülüğünde hayata geçirilen glütensiz gıda kolileri, çölyak hastalarının yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Bu destek programı sayesinde, hastalar hem sağlıklı beslenme imkanı bulacak hem de ekonomik olarak rahatlayacaklar.

Gıda Kolisi İçeriği

Etimesgut Belediyesi tarafından hazırlanan gıda kolileri, makarna, bulgur, muzlu puding, mısır irmiği, kakaolu puding, pirinç, un, mısır gevreği ve çikolata gibi glütensiz ürünlerle zenginleştirilmiştir. Bu ürünler, çölyak hastalarının evlerinde sağlıklı ve lezzetli yemekler hazırlamalarına olanak tanımaktadır.

Üç Ayda Bir Gıda Desteği

Etimesgut Belediyesi, çölyak hastalarına yönelik bu gıda kolisi desteğini üç ayda bir düzenli olarak gerçekleştirecek. Böylece hastalar, sürekli olarak gıda bulma kaygısından kurtulacak ve belediye ekipleri, gerekli olan kolileri başvuruda bulunan vatandaşların evlerine ulaştıracak.

Başvuru Süreci

Glütensiz gıda kolisi almak isteyen çölyak hastaları, Etimesgut Belediyesi'nin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başvurarak desteğe ulaşabilirler. Başvuruda talep edilen belgeler arasında çölyak hastalığına dair sağlık raporu, kimlik fotokopisi ve ikametgâh belgesi bulunmaktadır.

Yetkililerden Açıklama

Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ali Coşar, çölyak hastalığı ile ilgili yaptığı açıklamada, bu hastalığın yaşam boyu dikkatli bir beslenme düzeni gerektirdiğini belirtti. Ayrıca, bu destek programının diğer belediyelere de örnek olmasını umduğunu ifade etti.