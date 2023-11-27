Ev sahipleri bu karara çok üzülecek! Kiracılar artık bunu yapabilecek: Flaş karar çıktı

Ev sahibi-kiracı ilişkilerini etkileyen dikkate değer bir karar, Almanya Federal Mahkemesi tarafından alındı. Özellikle büyük kentlerden biri olan Berlin'de yoğun konut sorunlarına alternatif bir çözüm sunan bu karar, kiracıların ana konut olarak kullanmadıkları odalarını kısmen başkalarına kiraya verebilecekleri yönünde bir adım atıyor. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında artan göç dalgası, konut bulma zorluklarını daha da artırdı ve bu karar, bu zorluğa bir çözüm olabilir.

Yayınlanan haberlere göre, konut sorununun gölgesindeki bu karar, kiralık konutlarla ilgili emsal bir uygulamayı içeriyor. Mahkeme kararıyla birlikte, kiracılar artık ana konutları olarak kullanmadıkları ikinci dairelerinin odalarını kısmen kiraya verebilecekler. Olay, konutun bir odasını haftada sadece 2-3 gün kullanan ve maliyetleri düşürmek amacıyla diğer odalarını kiraya veren bir kişinin ev sahibine karşı açtığı bir dava sonucunda alınmış.

Berlin ve benzer büyük şehirlerdeki konut sorununa çözüm arayışlarını destekleyen bu karar, kira piyasasında yeni bir dinamik oluşturma potansiyeli taşıyor.



Taraflar arasında yaşanan hukuki mücadele, 2014 senesinde davacının kiraladığı üç odalı konutu, ailesiyle birlikte kentin dışında bulunan yarı müstakil eve taşındıktan sonra ortaya çıktı. Davacı, mesleki sebeplerden dolayı haftada iki veya üç defa konutu kullanma ihtiyacı duyarak bu süreci sürdürmeyi ve işe gitmekten kurtulmayı amaçladı. Bu süre zarfında, maliyetleri düşürmek adına konutun iki odasını başka birine kiralamaya karar verdi. Konut sahibi başlangıçta bu duruma izin verdi, ancak daha sonra odaların kiraya verilmesine karşı çıktı, bu da ana kiracıyı mahkemeye taşıdı.

Berlin-Mitte bölge İdare Mahkemesi, kiracı lehine karar aldı, ancak karar temyize götürüldü ve Berlin Eyalet Mahkemesi, konutun kalıcı olarak yalnızca ikincil bir konut olduğu gerekçesiyle kiracının aleyhinde bir karara vardı. Kiracı, bu kararı Federal Mahkeme'ye taşıdı. Federal Mahkeme, kiracının meşru menfaatine ek olarak, konutun bir bölümünü kullanmaya devam etmesi durumunda alt kiralamaya izin verilebileceğini belirtti. Bu durumda odaları kiraya vererek kira maliyetinden tasarruf etmenin meşru bir menfaat olduğunu vurguladı.

Federal Mahkeme, aynı zamanda, kiracının ikinci daireyi kiraya vermesi için dairenin ana kiracısı olarak mecbur olmaması gerektiğini de kaydetti. Bu karar, ev sahibi-kiracı ilişkilerindeki meşru menfaatin ve konut kullanımının esnekliğini vurgulayan önemli bir örnek niteliği taşımaktadır.