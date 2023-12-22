Evde bir paket makarna varsa hemen deneyin! Makarnayla yapılacak 4 farklı lezzet

Makarna severleri mutlu edecek haber geldi. Kolay ve pratik tarifler için çeşitli arayışlarda olanlar davet sofralarında servis edecebileceği tarifler haberimizde yer almaktadır. İşte sadece makarna ile yapılan tarifler...

FIRINDA PATATESLİ MAKARNA

MALZEMELER

- 250 gram makarna

- 2 adet orta boy patates, doğranmış

- 1 adet soğan, doğranmış

- 2 yemek kaşığı sıvı yağ

- 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

- Tuz, karabiber ve pul biber

TARİF

Makarna haşlanarak süzülür ve patates, soğan sıvı yağda kavrularak üzerine makarna ilave edilir. Tuz, karabiber, pul biber eklenmesiyle beraber hazırlanan karışım fırın kabına alınır üzerine kaşar ile önceden ısıtılan 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirilir.





FESLEĞENLİ TAVUKLU MAKARNA

- 250 gram makarna

- 1 adet tavuk göğsü, doğranmış

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 3 diş sarımsak, ezilmiş

- Bir avuç taze fesleğen yaprağı, doğranmış

- 1 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

- Tuz ve karabiber

TARİF

Makarna haşlanır ve süzülür. Tavuk göğüsü tereyağı ile kızartıldıktan sonra sarımsak ilave edilerek kavrulur. Haşlanan makarna eklenmesiyle beraber fesleğen ilave edilir. Parmesan peyniri, tuz ve karabiber ile tatlandırılarak tüm malzemeler karıştırılarak servis edilir.

DOMATES SOSLU MAKARNA

- 250 gram makarna

- 2 adet avokado, doğranmış

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

- 3 adet domates, rendelenmiş

- 2 diş sarımsak, ezilmiş

- Bir avuç taze fesleğen yaprağı, doğranmış

- Tuz ve karabiber

TARİF

Makarna haşlanmasıyla beraber süzülür ve zeytinyağı alınan tavada sarımsak ezilerek kavrulur. Rendelenen domateslerin eklenmesi üzerine karıştırılır. Baharatlar eklenerek haşlanan makarna ilave edilir. Avokado ve taze fesleğen yaprakları eklenerek karıştırılır ve servis edilir.