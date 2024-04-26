Evde limonata tarifiyle yaz günleri serin geçecek! Tek limonla litrelerce limonata

Limonata, asitli içecek alternatiflerine kıyasla daha sağlıklı bir seçenektir ve diyet yapanlar için de ideal bir tercihtir. Basitçe limon, şeker ve su ile hazırlanan bu ferahlatıcı içecek, dünya genelinde popülerdir ve genellikle tüm limonun kullanıldığı yöntemlerle hazırlanır, özellikle sokak satıcıları ve restoranlarda bu yaygındır. Ayrıca, limonatanın C vitamini içeriği, yazın getirdiği yorgunluğa karşı vücuda enerji verir ve halsizliği giderir. Bu yüzden limonata, yaz boyunca düzenli olarak içilmeye değer. Peki, dışarıda satılan lezzetli limonatalar gibi evde...





3 Litrelik Ferahlatıcı Limonata Yapımı:

Gerekli Malzemeler:

Bir büyük boy limon

Bir orta boy portakal

Bir ölçü bardağı kristal şeker

Bir çay kaşığı kadar limon tuzu

Yaklaşık 3 litre temiz içme suyu

Buzlu Limonata Nasıl Yapılır:

Hazırlık Adımları: