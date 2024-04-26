Evde limonata tarifiyle yaz günleri serin geçecek! Tek limonla litrelerce limonata

Limonata, asitli içecek alternatiflerine kıyasla daha sağlıklı bir seçenektir ve diyet yapanlar için de ideal bir tercihtir. Basitçe limon, şeker ve su ile hazırlanan bu ferahlatıcı içecek, dünya genelinde popülerdir ve genellikle tüm limonun kullanıldığı yöntemlerle hazırlanır, özellikle sokak satıcıları ve restoranlarda bu yaygındır. Ayrıca, limonatanın C vitamini içeriği, yazın getirdiği yorgunluğa karşı vücuda enerji verir ve halsizliği giderir. Bu yüzden limonata, yaz boyunca düzenli olarak içilmeye değer. Peki, dışarıda satılan lezzetli limonatalar gibi evde...
3 Litrelik Ferahlatıcı Limonata Yapımı:
Gerekli Malzemeler:
- Bir büyük boy limon
- Bir orta boy portakal
- Bir ölçü bardağı kristal şeker
- Bir çay kaşığı kadar limon tuzu
- Yaklaşık 3 litre temiz içme suyu
Buzlu Limonata Nasıl Yapılır:
Hazırlık Adımları:
- Limon ve portakalı dondurarak başlayın; bunun için meyveleri bir gece önceden derin dondurucuya yerleştirin.
- Ertesi gün, donmuş meyveleri çıkarın ve oda sıcaklığında 10 dakika dinlendirin.
- Dört parçaya ayırdığınız limon ve portakalı mutfak robotuna alın.
- Meyveler püre haline gelene kadar robotu çalıştırın, ardından püreyi toz şeker ile güzelce ovun.
- Hazırladığınız meyve püresini 3 litre suya ekleyin ve limon tuzunu da unutmayın.
- Karışımı iyice çırpın. Sonra, bir süzgeç veya temiz bir tülbent kullanarak içeceği süzün.
- Meyve posasını, suyunu sıkana kadar sıkıştırın ve renk verme işlemi tamamlanana kadar bu işleme devam edin.
- Hazırladığınız limonatayı buzdolabında yarım saat soğuttuktan sonra ferahlatıcı bir içecek olarak sunun.