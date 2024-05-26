Evde sütü, yoğurdu biten koşsun! BİM 25 Mayıs aktüel ürünleri yüz güldürecek

Market alışverişlerinde ekonomik tercihler arayanlar için müjde! BİM marketler zincirinde bu hafta başlayan büyük indirimler, vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Özellikle süt ve süt ürünlerinde yapılan yüzde 50'ye varan indirimler, ekonomik alışverişin yeni adresini belirliyor.

21 Mayıs Salı gününe özel olarak duyurulan indirimlerde, Dost marka yoğurt ve süt ürünleri raflardaki yerini alıyor. Yarım yağlı yoğurt, laktozsuz yoğurt, bidon yoğurt, taze kaşar, dilimli tost peyniri gibi temel gıda maddelerinde büyük indirimler sunuluyor. Bu fırsatlar sayesinde vatandaşlar, ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılayabilecekler.

İşte 21 Mayıs Salı günü BİM marketlerinde indirime giren bazı ürünler:





Yarım yağlı 5 kg dost yoğurt 147,50 TL

750 gr laktozsuz yoğurt 28,50 TL

Dost az yağlı bidon yoğurt 2 kg 59,50 TL

1000 gr tam yağlı taze kaşar 220 TL

Yarım yağlı dilimli tost peyniri 184,50 TL

Bu indirimler, vatandaşların market alışverişlerini daha hesaplı hale getirerek bütçelerine katkı sağlıyor. Süt ve süt ürünlerinin yanı sıra diğer gıda ve kişisel bakım ürünlerinde de cazip fırsatlar sunan BİM marketleri, ekonomik alışverişin vazgeçilmez adresi olmaya devam ediyor.

Bu dev indirim fırsatını kaçırmamak için 21 Mayıs Salı günü BİM marketlerine uğramayı unutmayın!