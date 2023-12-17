Evin içinde çamaşır kurutmanın en pratik yolu! 10 dakika yeter

Kurutucusu olmayan kişiler için kışın çamaşır kurutmak oldukça meşakkatli olabilir. Ancak kışın çamaşırlarınızı kurutmayı daha keyifli hale getirecek bazı ipuçları var. Çamaşırlarınızı hızlı bir şekilde kurutmak için plastik şişeleri kullanabilirsiniz. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

PET ŞİŞE İLE KIYAFET KURUTMA

Şişe numarası, çamaşırları hızlı ve etkili bir şekilde kurutmanın basit ve ucuz bir yoludur. Plastik bir şişe alın ve yatay olarak açılan bir tüp oluşturmak için alt ve üst kısmı kapağın yanından kesin. Daha sonra çamaşırlarınızın altında daha fazla alan ve daha iyi hava dolaşımı sağlamak adına onu çamaşır askılığınızın ucuna takın. Bu teknoloji, giysilerin kurutma makinesi kablosuyla doğrudan temasını ortadan kaldırarak kumaştaki boyaları korurken daha hızlı kurumasını sağlamaktadır.





Çamaşırlarınızı kapalı alanda kurutmak iyi bir fikir gibi görünebilir ancak bu yöntemin işe yaramayan tarafları da vardır. Odada bulunan nem, kıyafetlerinizde güzel olmayan kokulara neden olabilir ve uygun havalandırma olmazsa kıyafetler nemli kalır ve kurumaz. Bundan dolayı bu yoldan kaçınmak ve balkon ya da teras gibi iyi havalandırılan bir alan yahut vantilatörlü kapalı bir kurutma rafı seçmek daha iyidir.