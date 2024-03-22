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Evinde elektrik olan herkesi kapsıyor! O tarihten sonra zorunlu olacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik piyasasında çığır açacak bir karar alarak sektörde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Alınan karar gereğince, elektrik piyasasındaki tüm aktörler, mevcut teminat mektuplarını elektronik teminat mektuplarına dönüştürmek zorunda kalacaklar. İşte tüm detaylar...

Yayın Tarihi: 22.03.2024 16:26
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 16:26
Evinde elektrik olan herkesi kapsıyor! O tarihten sonra zorunlu olacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), organize toptan elektrik piyasalarında faaliyet gösteren piyasa katılımcılarının işleyişine yönelik önemli bir karar aldı. Bu karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Artık piyasa katılımcıları, sunmaları gereken teminat mektuplarını elektronik formatta ibraz etmek zorunda kalacaklar. Mevcut teminat mektupları ise 1 Ocak 2025 tarihine kadar elektronik teminat mektuplarıyla değiştirilmesi gerekecek. Belirlenen tarihe kadar dönüşüm gerçekleştirilmeyen teminat mektupları, teminat hesaplamalarında dikkate alınmayacak.

Piyasa Yönetim Sistemi'nde (PYS) kayıtlı olan serbest tüketicilerin teminat seviyelerini karşılamadığı durumlarda, kayıtlarının silinmesi süreci de değişiyor. Artık bu silme işlemi, teminat seviyesinin saat 11.00 itibarıyla sunulması gereken ek teminat tutarını karşılamadığı ilk iş gününden itibaren gerçekleştirilecek. Önceki uygulamada ise silme işlemi, toplam teminat hesaplandığı fatura döneminden itibaren geçerli oluyordu.

Ayrıca, birden fazla teminat türü ibraz eden katılımcılar, teminatlarını kısmen veya tamamen diğer kıymetlerle değiştirebilecekler. Bu adım, piyasa katılımcılarına daha fazla esneklik ve alternatif sunacak.

ELEKTRİK PİYASASINDA TEMİNATLARDA YENİ DÖNEM

Yapılan değişikliklere göre, teminatların Türk lirası karşılıklarının hesaplanması sürecinde belirli kurallar getiriliyor. Döviz nakit teminatlar ve döviz elektronik teminat mektupları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen dö


Yapılan değişikliklere göre, teminatların Türk lirası karşılıklarının hesaplanması sürecinde belirli kurallar getiriliyor. Döviz nakit teminatlar ve döviz elektronik teminat mektupları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen döviz alış kuru, hesaplamanın yapıldığı günün bir iş günü öncesinde saat 15.30'da ilan edilen kur olarak kabul edilecek.

Devlet İç Borçlanma Senetleri için ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan gösterge niteliğindeki fiyatlar baz alınacak. Aynı şekilde, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen Eurobond'lar için ise merkezi uzlaştırma kurulu tarafından belirlenen fiyatlar referans alınacak.

Piyasa katılımcıları birden fazla teminat türü sunarsa, bu teminatlar kısmen veya tamamen başka kabul edilen kıymetlerle değiştirilebilecek.

Nakit Türk lirası ve Türk lirası cinsinden elektronik teminat mektubu dışında kabul edilen kıymetlere, değerleme katsayısı uygulanacak. Bu değerleme katsayısı, benzer piyasalarda kullanılan katsayılar dikkate alınarak, merkezi uzlaştırma kuruluşunun önerisiyle piyasa işletmecisi tarafından belirlenecek.

Teminatların ihtiyati tedbir konması veya ilgili kıymetin kesin teminat niteliğini kaybetmesi durumunda, bu kıymetler piyasa katılımcısının toplam teminat hesabında dikkate alınmayacak. Bu şekilde, piyasa katılımcılarının teminat yönetimi daha sağlam ve etkin bir şekilde gerçekleştirilecek. EPDK'nın aldığı bu kararla birlikte, organize toptan elektrik piyasalarında işleyişin dijitalleşmesi ve daha etkin bir hale gelmesi hedefleniyor. Elektronik teminat mektuplarının kullanımıyla birlikte, piyasadaki süreçlerin daha hızlı ve güvenilir bir şekilde yürütülmesi sağlanacak.

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