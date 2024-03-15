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Evine elektrik, su, doğalgaz faturası gelenler dikkat! Faturasını çöpe atanın başı yanacak!

Vergi ödeyen ev sahiplerine yönelik kira gelirine dayalı ödemeler ve vergi kredileri hakkında önemli bilgiler gündeme geldi. İşte detaylar..

Yayın Tarihi: 15.03.2024 12:28
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 12:28
Evine elektrik, su, doğalgaz faturası gelenler dikkat! Faturasını çöpe atanın başı yanacak!

Ödemelerini zamanında yapmayan ev sahiplerine yönelik beklenen yüksek ödemelerle birlikte indirim fırsatları hakkında bilgiler paylaşıldı.

Ödeme Takvimi ile İndirim Yolları

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kira geliri olan milyonlarca ev sahibine bilgi verildi ve vergi beyanı ve ödeme süreci anlatıldı. Belirtilen ödeme tarihi ve vergi indirimi seçenekleri şöyle aktarıldı;

Ödeme Tarihi:

İlk kira gelir vergisinin 31 Mart'ta ödenmesi gerekiyor.

Lütfen ikinci ve sonraki taksitlerinizi 31 Temmuz'a kadar ödeyin.

Vergi İndirim Yöntemleri:

Ev sahipleri, toplu gider yöntemini seçerek ödemeleri gereken vergi miktarında indirim alabilirler.

Kira gelirinden kesilmesi gereken ödenekler ve bazı giderler vergi matrahını azaltır.

Yıllık gelir vergisi beyannamenizde damga vergisinin de dikkate alınması gerekir.

Vergi ödeyen ev sahiplerine yönelik kira gelirine dayalı ödemeler

Ek İndirimler ile Giderler:

Gelir gider yöntemi, konutla ilgili giderlerinizi (asansör, yalıtım, kombi, ankastre vb.) verginizden düşmenize olanak sağlar.

İpotek faizi ödemeleri vergiden düşülebilir. 2019 'da satın alınan bir konutun satın alma fiyatının %5'ini gider olarak dahil edebilirsiniz.

Belgelerin Saklanması:

Ev sahipleri ayrıca eğitim, sağlık sigortası, hayat sigortası gibi giderleri de gider olarak bildirebilirler.

Bu maliyetler “Hazirbeyan.gib.gov.tr” adresinden raporlanabilmektedir.

Talep edilen harcamalara ilişkin belgelerin beyan tarihinden itibaren beş yıl süreyle saklanması gerekir.

Ev sahipleriyle ilgili bu vergi ve kesinti bilgileri, ev sahiplerinin mali yükümlülüklerini yerine getirdikleri süreçte avantajlar elde etmelerine olanak tanımaktadır.

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