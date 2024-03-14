Evinin tapusu olanlar aman dikkat! O tarihten sonra tamamen zorunlu olacak!

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçen hafta Gaziantep'te buluna Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde düzenlenen DASK depreme dayanıklı mimari tasarım yarışmasında bir konuşma yaptı. Bakan Şimşek, konuşmasında bu yılın ikinci yarısı itibariyle zorunlu afet sigortasına geçileceğini duyurdu. Hürriyet'ten Noyan Doğan, köşe yazısında bu konuyu detaylandırdı.

Açıklamanın ardından konuyla ilgili kamuoyunda tartışma başladı. Bazıları yanlışlıkla zorunlu afet sigortasının yeni zorunlu sigorta uygulaması olduğunu sandılar. Hatta 2000 yılından beri var olan zorunlu deprem sigortasının yerini zorunlu afet sigortası alıyor. Deprem sigortası da ortadan kalkacak. Daha açık söylemek gerekirse zorunlu deprem sigortası ayrıdır, zorunlu afet sigortası ayrıdır. Peki deprem sigortasının ne ölçüde zorunlu olacağı tartışmaya açık. Yalnızca ad gereklidir. Gerçekten zorunlu olsaydı artık tüm evler sigortalı olurdu.





Ancak Kahramanmaraş depremi sonrası bile Türk dairelerinin yüzde 58'i sigortalı.

"Zorunlu deprem sigortası kaldırılacak"

Önerilen zorunlu afet sigortasının nasıl uygulanacağı merak edilirken, konuyu madde madde şöyle açıklayalım;

DASK kapsamında önceki zorunlu deprem sigortası bundan sonra geçerli olmayacak. Yani deprem sigortası da yerini afet sigortasına bırakmak üzere. Konutlar DASK bazlı afet sigortası kapsamındadır. Başvurular yeniden zorunlu hale getirilecek. Zorunlu afet sigortası. Başta deprem ve su baskını olmak üzere tüm afetleri kapsayan kapsamlı zorunlu doğal afet sigortası bulunacak.

Orman yangınları da sigortaya dahildir. Bu nedenle tüm ev afet teminatları tek poliçe kapsamında sağlanmaktadır.

"Evinizdeki eşyalar da sigortalıdır"





Zorunlu afet sigortasından bir diğer farkı ise malların da teminat kapsamında olmasıdır. Günümüz uygulamasında yani zorunlu deprem sigortasında sismik koruma yalnızca konut binalarına verilmektedir. Zorunlu afet sigortası artık evinizdeki eşyaları da kapsıyor ve eşyalar da tüm ev sigortası kapsamına dahil oluyor. Örneğin eviniz veya mülkünüz su baskını sonucu zarar görürse zorunlu afet sigortası mülkünüzü de kapsayacaktır. Dolayısıyla hem ev hem de içerisindeki eşyalar DASK kapsamına girmektedir

Zorunlu afet sigortasında garanti edilen tutar ve prim farklı mıdır?

DASK, 1 Ocak 2024'ten itibaren betonarme binalarda sigorta bedeli hesabına göre metrekare maliyetini 3.000 16 liradan 6.000 liraya çıkarıyor.

DASK'ın ev için vereceği maksimum garanti tutarı 1.000.272.000 liradır. Böylece DASK'ın 100 metrekarelik bir eve verdiği garanti 600 bin lira olarak belirlendi. orunlu afet sigortası devreye girdiğinde DASK primlerinin ve sigorta teminatlarının ise değişip değişmeyeceği henüz belli değil. Bildiğimiz kadarıyla garanti edilen tutarda bir değişiklik yok. Şu anda garanti edilen maksimum tutar 1 milyon 272 bin lira olup, 1 Ocak itibarıyla DASK'ta enflasyon koruması zaten mevcut. Ancak sigorta primleri de değişecek.

Depremlerin yanı sıra su baskını, su baskını gibi afetler de sigorta primlerinde farklılık yaratabilmektedir. Ayrıca konutlarda DASK sigorta primlerinde su baskını riski yüksek olan bölgeler ile deprem riski yüksek olan bölgeler arasında bazı farklılıklar ortaya çıkacak. Daha fazla ayrıntı yakında açıklanacak.