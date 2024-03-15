Evinin tapusu olanlar hemen formu doldursun! Geriye dönük 5 yıllık paraları geri verilecek!

Ev tapusu olanlar geriye dönük ödemelerini iade alabiliyor! Bu şartı taşıyan herkes başvuru yapabilir! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

5 SENELİK ÖDEMELER İADE ALINABİLİR

Ev sahiplerinin yüzünü güldürecek karar KDK tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Ev sahipleri 5 senelik emlak vergisi ödemelerini iade alabilecek. Her sene Mart ayında emlak vergisi ödeme süreçleri başlıyor. Emlak vergisi muafiyeti olan kişiler için ödeme süreçleri ise Mayıs ayına kadar devam ediyor. Tek tapu sahibi olan ev sahiplerinin muafiyet şartları belli oldu. Emlak vergisi muafiyetinden faydalanmak için kişinin tek tapusu olması ve evin 200 metrekareyi geçmemesi gerekiyor.





Aynı zamanda emekliler, şehit eşi ve çocukları, gaziler, geliri olmayan kadınlar ve işsizler vergi muafiyetinden faydalanabiliyor. Haklarını bilmeden emlak vergisi ödemesi yapan bu kişiler ise 5 seneye dönük emlak vergisi ödemelerini iade alabiliyor. Emlak vergisi muafiyetiyle ilgili başvurular bağlı olunan belediyeye yapılıyor ve başvurusu olumlu sonuçlanan kişiler emlak vergisi ödemesi yapmıyor. Başvuru sonrasında tek ev sahibi olan kişilerin ödemeleri 1536 TL olarak belirleniyor. Tapu sahiplerinin 5 senelik ödemeleri ise hesaplarına yatırılıyor. KDK tarafından verilen kararla birlikte emekli, geliri olmayan kadınlar, işsizler, gazi ve şehitlerin aileleri başvuru yaptıktan sonra iade ödemelerini alabiliyor. Emlak vergisi muafiyetinden faydalanmak için bağlı olduğunuz belediyeye başvurunuzu yapabilirsiniz.