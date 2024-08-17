Eylül'de dev zam geliyor! İşte Ağustos ayının en ucuz sıfır otomobilleri

Otomobil piyasasında hareketli bir dönem yaşanıyor. 31 Ağustos 2024 itibarıyla yürürlüğe girmesi beklenen Genel Güvenlik Yönetmeliği (GSR), bazı güvenlik donanımlarını içermeyen sıfır otomobillerin satışını durduracak. Bu gelişme, bayileri mevcut stoklarını hızlı bir şekilde eritmeye ve çeşitli kampanyalar düzenlemeye teşvik etti. Tüketiciler, bu fırsatlardan yararlanmak isterken, en uygun fiyatlı otomobiller listesi de güncelleniyor. Peki, piyasada en uygun fiyatlı otomobiller hangileri ve bu alanda ne gibi değişiklikler yaşanıyor?

31 AĞUSTOS ÖNCESİ KAMPANYALAR VE PİYASANIN GÖRÜNÜMÜ

Otomobil sektöründe, GSR düzenlemesi öncesi ciddi bir hareketlilik yaşanıyor. Bayiler, ellerindeki stokları tüketmek için ardı ardına kampanyalar düzenlemeye başladı. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, piyasanın mevcut durumu hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Ertemel, otomotiv sektöründe yaşanan daralmanın, fiyatların büyük ölçüde sabit kalmasına yol açabileceğini belirtirken, yıl sonuna kadar fiyatların sınırlı artışlarla devam edeceğini öngördü.

Öte yandan, döviz kurunda yaşanabilecek ani bir artışın, otomobil fiyatlarında beklenmeyen yükselişlere neden olabileceği de vurgulandı. Tüketiciler, döviz kurlarını yakından takip ederken, 31 Ağustos sonrası fiyat artışları konusunda tedirginlik yaşıyor. Bu durum, şu anki kampanyalara olan ilgiyi artırıyor.

EN UCUZ OTOMOBİLLER LİSTESİNDE GÜNCELLEME: YENİ LİDER BELLİ OLDU

Otomobil piyasasında uygun fiyatlı modeller, bütçe dostu seçenekler arayanlar için her zaman büyük ilgi görüyor. Ancak son dönemde yaşanan değişiklikler, en ucuz otomobil tahtını el değiştirmeye zorladı. 16 Ağustos 2024 itibarıyla, piyasanın en uygun fiyatlı otomobil modeli değişti ve Hyundai i10 liderliği ele geçirdi. İşte güncel fiyatlar ve sıralamalar:

Hyundai i10: 900 bin TL - Piyasadaki en uygun fiyatlı otomobil olarak dikkat çekiyor. Kompakt yapısı ve ekonomik yakıt tüketimiyle öne çıkan model, şehir içi kullanım için ideal bir seçenek sunuyor.

Citroen C3: 960 bin TL - Uygun fiyatlı seçenekler arasında yer alıyor. Geniş iç hacmi ve modern tasarımıyla dikkat çeken C3, fiyat-performans açısından cazip bir model olarak öne çıkıyor.

Fiat Egea: 970 bin TL - Fiyat-performans dengesi bakımından tercih edilen Egea, sedan kategorisinde uygun bir seçenek sunuyor. Özellikle geniş bagaj hacmi ve yakıt ekonomisi ile aileler için ideal.

Kia Picanto: 995 bin TL - Geçmişte en ucuz otomobil olarak bilinen Picanto, fiyat artışıyla bu sıralamada gerilere düşmüş durumda. Yine de küçük sınıf araçlar arasında hala tercih edilen bir model.

Renault Clio ve Opel Corsa gibi diğer modeller de uygun fiyatlı otomobiller arasında yer alıyor. Ancak bu araçlar, 1 milyon TL seviyesinin üzerinde fiyatlarla satışa sunuluyor.

31 AĞUSTOS SONRASI BEKLENEN DEĞİŞİKLİKLER

Otomobil fiyatlarında şu an için büyük bir artış beklenmese de, döviz kurunda yaşanacak olası dalgalanmalar piyasayı hızlı bir şekilde etkileyebilir. Özellikle 31 Ağustos 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek olan GSR düzenlemesi, piyasada önemli değişikliklere yol açabilir. Güvenlik donanımlarını içermeyen otomobillerin satışının durdurulacak olması, bayileri mevcut stokları tüketmeye zorlayacak. Bu durum, kısa vadede fiyatların sabit kalmasına neden olabilirken, uzun vadede talep artışı ve stok azalışı, fiyatlarda yukarı yönlü bir baskı yaratabilir.

OTOMOBİL PİYASASINDA DİKKAT ÇEKEN DİĞER FAKTÖRLER

2024 yılının sonuna yaklaşırken, otomobil piyasasında dikkat çeken birkaç faktör daha öne çıkıyor. Bunlar arasında küresel tedarik zinciri sorunları, hammadde fiyatlarındaki dalgalanmalar ve çevre dostu araçlara olan talep artışı sayılabilir. Özellikle elektrikli ve hibrit araçların pazar payını artırması beklenirken, bu durum, geleneksel içten yanmalı motorlu araçların fiyatlarında da etkili olabilir.

Ayrıca, tüketicilerin alım gücünün zayıflaması ve kredi maliyetlerindeki artışlar, otomobil talebinde düşüşe neden olabilir. Bu faktörler, genel piyasa koşullarıyla birleştiğinde, 2024 yılının son çeyreğinde otomobil fiyatlarında yeni bir dengelenme sürecini beraberinde getirebilir.