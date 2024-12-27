Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Faiz İndirimi ve Cebimize Etkisi

Merkez Bankası'nın son faiz kararı ile 2023 yılında ilk defa faiz indirimi gerçekleşti. Bu durum, milyonlarca kredi kartı kullanıcısının ekonomik durumunu nasıl etkileyecek sorusunu gündeme getirdi. 2024 yılının başından itibaren uygulanan faiz artırımları sonrası, kredi ve kredi kartı faizlerinin bu yeni indirimden nasıl etkileneceği araştırılıyor.

Merkez Bankası'nın Faiz Kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 250 baz puan indirerek %50'den %47.5 seviyesine düşürdü. Sekiz ay boyunca sabit kalan faiz oranlarının, 22 ay aradan sonra indirilmesi, ekonomideki gelişmeleri takip edenler için önemli bir adım. Ancak, bu indirimin kredi kartı faizlerine yansıma durumu merak ediliyor.

Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı sonrasında, en çok sorgulanan konu kredi kartı faizlerinin bu indirimden etkilenip etkilenmeyeceği. Ekonomi yönetiminin daha önceki uygulamalarına göre, kredi kartı faizleri için bir taban uygulamasının bulunduğu ve bu sebeple Merkez Bankası politika faizinin belirli bir seviyenin altında kalmadığı sürece, kredi kartı faizlerinde değişiklik olmayacağı öngörülüyor.

Kredi Kartı Faiz Oranları

Kredi kartı faiz oranları, kart limitlerine göre farklılık göstermektedir. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeler doğrultusunda, 1 Kasım itibarıyla kredi kartı işlemlerinde uygulanan azami faiz oranları şu şekildedir:

25 bin TL altı limitli kartlar: Azami akdi faiz oranı %3,5, azami gecikme faiz oranı %3,80.

Azami akdi faiz oranı %3,5, azami gecikme faiz oranı %3,80. 25 bin TL - 150 bin TL arası limitli kartlar: Azami akdi faiz oranı %4,25, azami gecikme faiz oranı %4,55.

Azami akdi faiz oranı %4,25, azami gecikme faiz oranı %4,55. 150 bin TL üzeri limitli kartlar: Azami akdi faiz oranı %4,75, azami gecikme faiz oranı %5,05.

Nakit Avans ve KMH Faizleri

Kredi kartından yapılan nakit avans işlemleri ve kredili mevduat hesabı (KMH) kullanımlarında uygulanan akdi faiz oranı ise %5 olarak sabit kalmış durumda. Bu faiz oranlarının da, Merkez Bankası'nın yeni faiz indirimi ile herhangi bir değişikliğe uğramayacağı tahmin ediliyor.