DOLAR
35,2 -0,13%
EURO
36,77 0,03%
ALTIN
2.973,65 0,14%
BITCOIN
3.393.042,14 -0,83%

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Merkez Bankası'nın faiz indiriminden sonra kredi kartı ve kredi faizlerinin etkisi merak ediliyor. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 15:51
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 15:51
Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Faiz İndirimi ve Cebimize Etkisi

Merkez Bankası'nın son faiz kararı ile 2023 yılında ilk defa faiz indirimi gerçekleşti. Bu durum, milyonlarca kredi kartı kullanıcısının ekonomik durumunu nasıl etkileyecek sorusunu gündeme getirdi. 2024 yılının başından itibaren uygulanan faiz artırımları sonrası, kredi ve kredi kartı faizlerinin bu yeni indirimden nasıl etkileneceği araştırılıyor.

Merkez Bankası'nın Faiz Kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 250 baz puan indirerek %50'den %47.5 seviyesine düşürdü. Sekiz ay boyunca sabit kalan faiz oranlarının, 22 ay aradan sonra indirilmesi, ekonomideki gelişmeleri takip edenler için önemli bir adım. Ancak, bu indirimin kredi kartı faizlerine yansıma durumu merak ediliyor.

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı sonrasında, en çok sorgulanan konu kredi kartı faizlerinin bu indirimden etkilenip etkilenmeyeceği. Ekonomi yönetiminin daha önceki uygulamalarına göre, kredi kartı faizleri için bir taban uygulamasının bulunduğu ve bu sebeple Merkez Bankası politika faizinin belirli bir seviyenin altında kalmadığı sürece, kredi kartı faizlerinde değişiklik olmayacağı öngörülüyor.

Kredi Kartı Faiz Oranları

Kredi kartı faiz oranları, kart limitlerine göre farklılık göstermektedir. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeler doğrultusunda, 1 Kasım itibarıyla kredi kartı işlemlerinde uygulanan azami faiz oranları şu şekildedir:

  • 25 bin TL altı limitli kartlar: Azami akdi faiz oranı %3,5, azami gecikme faiz oranı %3,80.
  • 25 bin TL - 150 bin TL arası limitli kartlar: Azami akdi faiz oranı %4,25, azami gecikme faiz oranı %4,55.
  • 150 bin TL üzeri limitli kartlar: Azami akdi faiz oranı %4,75, azami gecikme faiz oranı %5,05.

Nakit Avans ve KMH Faizleri

Kredi kartından yapılan nakit avans işlemleri ve kredili mevduat hesabı (KMH) kullanımlarında uygulanan akdi faiz oranı ise %5 olarak sabit kalmış durumda. Bu faiz oranlarının da, Merkez Bankası'nın yeni faiz indirimi ile herhangi bir değişikliğe uğramayacağı tahmin ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?
2
Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya
3
MEB 30 Bin Temizlik Personeli Alımı Başvuruları Başladı! Bu İllerde Yaşayanlara Müjde: İşte Başvuru Şartları
4
Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!
5
Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı
6
SGK'nın dev kredi faiz veya kar payı desteği başladı! İşte başvuru şartları
7
Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!