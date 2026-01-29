Fatih Köse'den Uyarı: Kadın Cinayetleri Toplumsal Çöküşün İşareti

Düşünce Rotası Derneği Başkanı Köse, iletişim ve empati krizine dikkat çekti

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, kadın cinayetlerine ilişkin yaptığı açıklamada toplumun derin bir iletişim ve empati krizi yaşadığını vurguladı. Köse, "Düşünmüyoruz, düşünmeden konuşuyoruz. Karşımızdakini anlamıyoruz. Bir kaosun, bir gürültünün içindeyiz ve maalesef birbirimizin sesini duyamıyoruz" şeklinde konuştu.

Köse, kadın cinayetlerinin yalnızca adli bir olay olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek meselenin toplumsal ve kültürel bir çöküşün göstergesi olduğunu ifade etti. "Kadına yönelik şiddet ve cinayetler, bir anlık öfkenin değil; yıllar boyunca biriken sevgisizlik, tahammülsüzlük ve anlayışsızlığın sonucudur. İnsanlar konuşuyor ama dinlemiyor, görüyor ama anlamıyor" dedi.

Toplumda empati duygusunun zayıfladığını vurgulayan Köse, "Her birey kendi sesini duyurma derdinde. Gürültü arttıkça vicdanlar susuyor. Kadın cinayetlerini önlemek istiyorsak önce birbirimizi gerçekten dinlemeyi öğrenmeliyiz. Eğitimden aile yapısına, medyadan sosyal hayata kadar her alanda ciddi bir yüzleşmeye ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Düşünce Rotası Derneği olarak farkındalık çalışmalarını sürdüreceklerini söyleyen Köse, yetkililere ve topluma çağrıda bulunarak, "Bu mesele sadece kadınların değil, hepimizin meselesidir. Sessiz kalmak, suça ortak olmaktır. Daha adil, daha anlayışlı ve daha vicdanlı bir toplum için hep birlikte sorumluluk almalıyız" dedi.

