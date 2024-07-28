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Faturasını ödeyemeyen başvuruyor! Devletten fatura yardımı müjdesi!

Ekonomik zorluklar yaşayan dar gelirli vatandaşlar için yeni bir destek paketi hayata geçirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, elektrik tüketim desteğini devreye aldı. İşte programın ayrıntıları...

Yayın Tarihi: 28.07.2024 02:08
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 02:08
Faturasını ödeyemeyen başvuruyor! Devletten fatura yardımı müjdesi!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, maddi sıkıntı yaşayan dar gelirli vatandaşlar için yeni bir destek programı başlattı. Bu kapsamda, elektrik tüketim desteği her ay hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırılacak veya en yakın PTT şubesinden alınabilecek. Detaylar burada...

Son dönemdeki %38'lik elektrik zammı, bu desteğe olan ihtiyacı artırdı. Bu adım, vatandaşların yaşam maliyetlerini hafifletmeye yönelik önemli bir girişim olarak değerlendiriliyor.

elektrik desteği

DESTEK PROGRAMININ UNSURLARI

Başlatılan elektrik tüketim desteği iki temel bölümden oluşuyor:

1. Temel Elektrik Tüketim Desteği: 3294 ve 2022 sayılı kanunlar çerçevesinde sosyal yardım alan vatandaşlara yönelik olan bu destek, ihtiyaç sahibi ailelere aylık elektrik faturası yardımı sağlayacak.

2.Tıbbi Cihaz Elektrik Tüketim Yardımı: Kronik hastalıkları nedeniyle tıbbi cihaz kullanmak zorunda olan kişiler ve evde bakım ödeneği alan aileler için belirli destekler sağlanacak. Bu destekler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından temin edilecek.

BAŞVURU SÜRECİ VE BELGELER

Vatandaşların yardımlardan faydalanabilmesi için PTT şubelerine kimlik ve elektrik faturası ile başvurmaları yeterli olacak. Tıbbi cihaz elektrik sarf desteği almak isteyenler ise şu belgeleri hazırlamalı:

• Geçerli kimlik belgesi

• Konut elektrik faturası

• Kronik hastalık nedeniyle tıbbi cihaza bağlı olduğunu gösteren sağlık raporu

elektrik destek paketi

AYLIK YARDIM MİKTARLARI

Bakanlık tarafından belirlenen elektrik tüketim desteği miktarları şu şekilde:

• 1-2 kişilik haneler için aylık 75 kWh (155,43 TL)

• 3 kişilik haneler için aylık 100 kWh (207,23 TL)

• 4 kişilik haneler için aylık 125 kWh (259,04 TL)

• 5 ve daha fazla kişilik haneler için aylık 150 kWh (310,85 TL)

• Kronik hastalığı bulunan hanelerde, her hasta başına aylık 150 kWh (310,85 TL) destek sağlanacak.

Bu yeni yardım programı, ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar için önemli bir destek sunuyor ve yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik atılmış büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

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