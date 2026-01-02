Ferdi Tayfur Bursa’da anıldı: Ferdiciler lokma ve şarkılarla unutmadı

Arabesk müziğin efsanesi Ferdi Tayfur, vefatının yıldönümünde Bursa’da sevenleri tarafından anıldı. Ferdiciler Kulübü üyesi hayranlar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenledikleri lokma hayrıyla sanatçıyı yad etti. Etkinlikte Tayfur’un unutulmaz eserleri çalınırken, meydanda duygusal anlar yaşandı.

Meydanda kurulan lokma tezgâhı önünde uzun kuyruklar oluştu; vatandaşlar hem hayra katıldı hem de arabeskin efsanesini şarkılarıyla andı. Organizasyona katılanlar, Ferdi Tayfur’un kuşaklar boyu dinlendiğini vurgulayarak sanatçının unutulmadığını gösterdi.

İlkay Varol etkinliğe damga vurdu

Ferdi Tayfur’a benzerliğiyle dikkat çeken İlkay Varol, etkinlikte yoğun ilgiyle karşılaştı; fotoğraf çektirmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Ortaya renkli ve duygusal görüntüler çıktı. Varol, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İsmimin önünde Ferdici ibaresi taşımaktan onur ve gurur duyuyorum. Ferdi Tayfur hayranı olmak bu dünyadaki en güzel ayrıcalıklardan birisi. Ferdi babamızın peşindeyiz, ismini yaşatmak için faaliyetlerde bulunuyoruz. Bizler onun sevgisinde birleşiyoruz. Bugün Ferdi babamızın vefat yıldönümü. Ferdiciler Kulübü olarak anma faaliyeti gerçekleştirdik, bugün burada onun hayrı için lokma dağıtıyoruz"

"Balkon demirinde yaşadıklarımı Allah ile ben bilirim"

Varol, vefat haberini aldığında yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Ferdi Tayfur’un vefat ettiği haberini aldığımda yemek yiyordum. Yediklerim boğazıma dizildi, yutkunamadım. Hemen balkona çıktım hava aldım, demirlere tutundum ve o anı Allah ile ben biliyorum. Hava çok soğuktu, bir saat hüngür hüngür ağladım. Ben Ferdi Tayfur hayranı bir anne ve bir babanın evladıyım. Ferdici aşıkların meyvesiyim. Annemle babam Ferdi babanın şarkılarını kağıtlara yazıp birbirlerine verirlermiş. Böylelikle aralarında bir aşk başlıyor. Doğal olarak evde sabah akşam Ferdi Tayfur çalınca bana da Ferdi Tayfur sevgisi aşılandı. Görünüş benzerliğim çok soruluyor. Birebir benzerlik yok ama andırıyorum. Vefatının ardından babamızın anma etkinliklerini başlattığımdan dolayı Ferdi Tayfur imajıyla bulunmam gerektiğine karar verdim. Sadece şarkılarını çalarak günlerini geçiremeyiz, onun gibi saçlarımızı uzatacağız, onun gibi hayırlarda bulunacağız ve kalp kırmamaya çalışacağız"

Etkinlik, Ferdi Tayfur’un müziğine duyulan bağlılığın ve hayran topluluğunun sanatçıyı yaşatma çabasının güçlü bir göstergesi olarak kayda geçti.

