DOLAR
43,04 -0,17%
EURO
50,48 0,25%
ALTIN
6.045,75 -1,35%
BITCOIN
3.845.305,33 -1,23%

Ferdi Tayfur Bursa’da Anıldı — Ferdiciler Lokma ve Şarkılarla Unutmadı

Ferdi Tayfur, vefatının yıldönümünde Bursa'da Ferdiciler Kulübü ve hayranları tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda lokma ve şarkılarla anıldı.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 16:33
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 16:33
Ferdi Tayfur Bursa’da Anıldı — Ferdiciler Lokma ve Şarkılarla Unutmadı

Ferdi Tayfur Bursa’da anıldı: Ferdiciler lokma ve şarkılarla unutmadı

Arabesk müziğin efsanesi Ferdi Tayfur, vefatının yıldönümünde Bursa’da sevenleri tarafından anıldı. Ferdiciler Kulübü üyesi hayranlar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenledikleri lokma hayrıyla sanatçıyı yad etti. Etkinlikte Tayfur’un unutulmaz eserleri çalınırken, meydanda duygusal anlar yaşandı.

Meydanda kurulan lokma tezgâhı önünde uzun kuyruklar oluştu; vatandaşlar hem hayra katıldı hem de arabeskin efsanesini şarkılarıyla andı. Organizasyona katılanlar, Ferdi Tayfur’un kuşaklar boyu dinlendiğini vurgulayarak sanatçının unutulmadığını gösterdi.

İlkay Varol etkinliğe damga vurdu

Ferdi Tayfur’a benzerliğiyle dikkat çeken İlkay Varol, etkinlikte yoğun ilgiyle karşılaştı; fotoğraf çektirmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Ortaya renkli ve duygusal görüntüler çıktı. Varol, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İsmimin önünde Ferdici ibaresi taşımaktan onur ve gurur duyuyorum. Ferdi Tayfur hayranı olmak bu dünyadaki en güzel ayrıcalıklardan birisi. Ferdi babamızın peşindeyiz, ismini yaşatmak için faaliyetlerde bulunuyoruz. Bizler onun sevgisinde birleşiyoruz. Bugün Ferdi babamızın vefat yıldönümü. Ferdiciler Kulübü olarak anma faaliyeti gerçekleştirdik, bugün burada onun hayrı için lokma dağıtıyoruz"

"Balkon demirinde yaşadıklarımı Allah ile ben bilirim"

Varol, vefat haberini aldığında yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Ferdi Tayfur’un vefat ettiği haberini aldığımda yemek yiyordum. Yediklerim boğazıma dizildi, yutkunamadım. Hemen balkona çıktım hava aldım, demirlere tutundum ve o anı Allah ile ben biliyorum. Hava çok soğuktu, bir saat hüngür hüngür ağladım. Ben Ferdi Tayfur hayranı bir anne ve bir babanın evladıyım. Ferdici aşıkların meyvesiyim. Annemle babam Ferdi babanın şarkılarını kağıtlara yazıp birbirlerine verirlermiş. Böylelikle aralarında bir aşk başlıyor. Doğal olarak evde sabah akşam Ferdi Tayfur çalınca bana da Ferdi Tayfur sevgisi aşılandı. Görünüş benzerliğim çok soruluyor. Birebir benzerlik yok ama andırıyorum. Vefatının ardından babamızın anma etkinliklerini başlattığımdan dolayı Ferdi Tayfur imajıyla bulunmam gerektiğine karar verdim. Sadece şarkılarını çalarak günlerini geçiremeyiz, onun gibi saçlarımızı uzatacağız, onun gibi hayırlarda bulunacağız ve kalp kırmamaya çalışacağız"

Etkinlik, Ferdi Tayfur’un müziğine duyulan bağlılığın ve hayran topluluğunun sanatçıyı yaşatma çabasının güçlü bir göstergesi olarak kayda geçti.

ARABESK MÜZİĞİN EFSANESİ FERDİ TAYFUR, VEFATININ YILDÖNÜMÜNDE BURSA’DA HAYRANLARININ LOKMA HAYRI...

ARABESK MÜZİĞİN EFSANESİ FERDİ TAYFUR, VEFATININ YILDÖNÜMÜNDE BURSA’DA HAYRANLARININ LOKMA HAYRI VE ŞARKILARLA ANMASIYLA YAD EDİLDİ. FERDİ TAYFUR’A BENZERLİĞİYLE DİKKAT ÇEKEN İLKAY VAROL, MEYDANDA DUYGUSAL ANLARIN YAŞANMASINA NEDEN OLDU. ŞARKILAR ÇALINDI, LOKMALAR DAĞITILDI, BİR EFSANENİN UNUTULMADIĞI BİR KEZ DAHA GÖRÜLDÜ.

ARABESK MÜZİĞİN EFSANESİ FERDİ TAYFUR, VEFATININ YILDÖNÜMÜNDE BURSA’DA HAYRANLARININ LOKMA HAYRI...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Böğürdelen İlkokulu’nda Hasköy Gençlik Merkezi Gönüllüleriyle Neşeli Etkinlik
2
Atatürk Üniversitesi'nde Karla Mücadele 7/24
3
Kütahya'da Yörük-Türkmen Kültür Gecesi: 'Örf ve Adetlerimizi Yaşatıyoruz'
4
Nazilli Belediyesi'nin 'Hoş Geldin Bebek' Projesi 2026'da da Sürüyor
5
Ülkü Ocakları Düzce'den Şehitler İçin Lokum İkramı
6
Malatya 3. Etap Ada Dışı Altyapı: İnönü Caddesi'nde Yeni Yağmur ve İçme Suyu Hatları
7
Muş’ta Berberler Kardan Adamı Tıraş Etti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları