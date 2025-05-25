Ferdi Tayfur'un Hayatı 'Sabahçı Kahvesi' Sergisi ile Anlatılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Türkiye Kültür Yolu Festivali' kapsamında, Şanlıurfa'da açılan 'Sabahçı Kahvesi' adlı sergi, Ferdi Tayfur'un büyüleyici hayatına ışık tutuyor. Sergi, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde ziyaretçileri karşılamaya devam ediyor.

Tayfur'un Sanat Dünyası Keşfediliyor

Bu önemli sergi, sanatçının kişisel eşyaları, afişleri, plakları ve büstünün yanı sıra, seslendirdiği eserlerin de bulunduğu bir alan sunuyor. Ziyaretçiler, Ferdi Tayfur'un geçmişine dokunarak unutulmaz anıları yeniden yaşıyor.

'Sabahçı Kahvesi' Temalı Canlandırma

Sergide, Tayfur'un aynı adlı şarkısından esinlenerek oluşturulan 'Sabahçı Kahvesi' temalı canlandırmalar da yer almakta. Bu bölüm, ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor. Ayrıca, Tayfur'a benzerliğiyle dikkat çeken Aydın Utanç, sanatçının şarkılarını seslendiriyor. Ziyaretçiler, burada hem fotoğraf çektiriyor hem de ses benzerliği karşısında şaşkınlık yaşıyor.

Hedef Daha Fazla Efsanevi Anı Yaşatmak

Sergi sorumlusı Hakkı Şen, serginin ilk olarak Adana'da açıldığını ve Ferdi Tayfur'un hayranlarıyla buluşmak üzere farklı illerde de sergiyi gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Şen, "Ferdi Tayfur'un hatırasını Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nde yaşatmayı amaçlıyoruz. Ziyaretçiler duygulanıyor. Gözyaşlarına hakim olamayan birçok kişi var. Ferdi Baba'nın çok sayıda hayranı bulunuyor, özellikle Şanlıurfa'daki ilgi yoğun," dedi.

Sergi, 1 Haziran'a kadar ziyarete açık duracak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında Şanlıurfa'da açılan, Ferdi Tayfur'un hayatını konu alan "Sabahçı Kahvesi" adlı enstalasyon sergisi ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında Şanlıurfa'da açılan, Ferdi Tayfur'un hayatını konu alan "Sabahçı Kahvesi" adlı enstalasyon sergisi ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.