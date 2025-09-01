DOLAR
Ferhangi Bir Yaşam belgeseli 5 Eylül'de ENKA Açık Hava'da

Selçuk Metin'in yönettiği, Ferhan Şensoy'un yaşamını konu alan 'Ferhangi Bir Yaşam' belgeseli 5 Eylül'de ENKA Açık Hava Sineması'nda ilk gösterimini yapacak.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 18:47
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 18:47
'Ferhangi Bir Yaşam' belgeseli 5 Eylül'de ENKA Açık Hava Sineması'nda

Gösterim ve ekip

Yönetmenliğini Selçuk Metin'in, senaristliğini Zeynep Miraç'ın üstlendiği, usta oyuncu Ferhan Şensoy'un hayatını ve sanatını odağına alan 'Ferhangi Bir Yaşam' belgeseli 5 Eylül'de ENKA Açık Hava Sineması'nda izleyiciyle ilk kez buluşacak.

Yapım detayları

Görüntü yönetmenliğini Emre Okur'un, yapımcılığını Porte Film'in yaptığı belgeselde, Şensoy'un sanat hayatı ve tiyatroya bakışı anlatılıyor.

Proje hedefi ve içerik

ENKA Sanat'ın yapım sponsorluğunda hayata geçirilen çalışmada, tiyatro tarihinin zengin mirasını görünür kılmak ve gelecek nesillere aktarmak hedefleniyor. Belgesel, Şensoy'un tiyatro anlayışının yanı sıra karakteri, dünya görüşü ve yazar kimliğini de ele alıyor.

Çekim yeri ve tanıklar

Çekimleri Tarihi Ses Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen belgeselde, Şensoy'un ailesi, okul arkadaşları ile birlikte Zeliha Berksoy, Okan Bayülgen, Metin Akpınar, Dikmen Gürün, Zuhal Olcay, Fuat Güner, Güven Kıraç, İlhan Şeşen, Burhan Şeşen, Gökhan Şeşen, Nejat Yavaşoğulları, Tolga Çevik ve Cem Özer gibi isimlerin görüşlerine de yer veriliyor.

