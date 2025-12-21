DOLAR
Fethi Yılmaz Sezer Huzurevi'nde Müzikli Etkinlik: Yaşar Aydın Sahne Aldı

Eskişehir'de Fethi Yılmaz Sezer Huzurevi'nde düzenlenen müzikli etkinlikte Yaşar Aydın sahne aldı; muhtar ve mahalle sakinleri de katıldı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 12:29
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 12:42
Fethi Yılmaz Sezer Huzurevi'nde Müzikli Etkinlik: Yaşar Aydın Sahne Aldı

Fethi Yılmaz Sezer Huzurevi'nde Müzikli Etkinlik

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesi Orhangazi Mahallesi'nde bulunan Fethi Yılmaz Sezer Huzurevi'nde kalan yaşlı bireylerin keyifli vakit geçirebilmeleri adına bir etkinlik düzenlendi.

Program kapsamında sanatçı Yaşar Aydın huzurevinde sahne aldı. Söylenen şarkılar eşliğinde dans edip vakit geçiren huzurevi sakinleri bir yandan sosyalleşirken bir yandan da stres attı.

Etkinliğe Orhangazi Mahalle Muhtarı Hüseyin Erdemir ve mahalle sakinleri de katılım gösterdi.

Muhtarın açıklaması

Hüseyin Erdemir etkinlikle ilgili şunları söyledi: "Yaşlı Çınarlarımız da burada sevinçlidir. Hepsi güzel, vakti güzel seviniyorlar. İnşallah bunun devamı gelir."

Sanatçıdan vaat

Yaşar Aydın, "İlk programımızda demiştik ki Orhan Gazi mahallemizin sakinleri, muhtarımız bugün Fethi Yılmaz Sezer Huzurevi bütün Huzurevleri bir yerde toplandı efendim. Çok da güzel bir bina oldu. Her şeyiyle mükemmel. Her ay bir mahallemizi buraya getireceğiz. Derneklerimiz, sivil toplum kuruluşları, organizedeki büyük fabrika sahiplerimiz ve çalışanları, ilçelerimiz, büyük köylerimiz örnek veriyorum; Ayvalı, Bardakçı, Cevizi gibi köylerimiz de buraya otobüslerle getirip bu güzel insanlarla buluşturacağız" dedi.

