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Fethiye'de 2. Gastronomi Kültür ve Dostluk Festivali Başlıyor

Fethiye'de 25-26 Eylül tarihlerinde Gastronomi Kültür ve Dostluk Festivali gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 13:57
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 13:57
Fethiye'de 2. Gastronomi Kültür ve Dostluk Festivali Başlıyor

Fethiye'nin Lezzet Durakları: 2. Gastronomi Kültür ve Dostluk Festivali

Muğla'nın gözde turistik noktalarından biri olan Fethiye, bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan Gastronomi Kültür ve Dostluk Festivali ile lezzet severleri bir araya getiriyor. Festival, 25-26 Eylül tarihlerinde Beşkaza Meydanı'nda gerçekleşecek.

Fethiye Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik, Fethiye Likya Kadın Kalkınma Kooperatifi tarafından başlatılmış olup, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ile gastronomi uzmanı Maria Ekmekçioğlu'nun katkılarıyla hazırlanıyor.

Etkinliğin Detayları

Festival süresince, Türkiye ve Yunanistan'dan ünlü şeflerin, akademisyenlerin, gazetecilerin ve yazarların bir araya gelerek, yöresel lezzetleri tanıtması bekleniyor.

Belediye Başkanından Açıklama

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, festivalin amacının, ilçenin eşsiz yöresel tatlarını dünyaya tanıtmak olduğunu belirterek, bu özel etkinliğe tüm halkı davet etti.

Maria Ekmekçioğlu'ndan Festivale Dair Düşünceler

Uzun yıllardır Fethiye'de restoran işleten Maria Ekmekçioğlu, "Bu yıl ikinci kez düzenlediğimiz gastronomi, kültür ve dostluk festivali, Antik Likya diyarını kültürel ve gastronomik zenginliklerle harmanlıyor. Bu birleşim, iki yakayı bir araya getiriyor" ifadelerini kullandı.

Bu yılki festivalin, katılımcılara renkli ve lezzet dolu anlar yaşatması bekleniyor.

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