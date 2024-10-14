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Fidel Berber Fransa'nın Muğla Fahri Konsolosu Oldu

Fidel Berber, Muğla'da düzenlenen törenle Fransa'nın Fahri Konsolosu olarak atandı. İki ülke ilişkileri güçleniyor.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 21:54
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 22:19
Fidel Berber Fransa'nın Muğla Fahri Konsolosu Oldu

Fidel Berber, Fransa'nın Muğla Fahri Konsolosluğu'na Atandı

Fransa'nın Muğla Fahri Konsolosluğu, düzenlenen bir törenle Fidel Berber'e devredildi. Tören, Muğla Konaklatı İskender Alper Kültür Merkezi'nin bahçesinde gerçekleşti.

Törende Dikkat Çeken Anlar

Etkinlikte, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont çello çalarak müzisyenlere eşlik etti. Ardından, hem İstiklal Marşı hem de Fransa'nın Milli Marşı okundu.

Muğla Valisi'nden Açıklamalar

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Fransa'nın Muğla Fahri Konsolosluğu’nun iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacağına inandığını vurguladı. Vali Akbıyık, ayrıca turizm başta olmak üzere birçok alanda Muğla'nın potansiyelinin artırılmasını umduğunu belirtti.

Büyükelçinin Muğla Ziyareti

Isabelle Dumont, Muğla'ya yaptıkları ilk ziyarette bazı programlara katılacaklarını ifade etti. Dumont, "Pek çok Fransız için Muğla ve Bodrum mükemmel bir tatil adresi. Ayrıca iklim değişikliği gibi ortak sorunlarımız da var" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Mesajı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla'yı bir dünya kenti yapmak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydederek, Fransa gibi köklü bağlara sahip bir ülkeyle ilişkileri güçlendirmenin önemini vurguladı.

Belge Takdimi

Konuşmaların sonunda, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont ve İstanbul Başkonsolosu Nadia Fanton, Fidel Berber'e Fahri Konsolosluk belgesini teslim etti.

Fransa'nın Muğla Fahri Konsolosluğu, düzenlenen törenle Fidel Berber'e (sağda) verildi. Muğla...

Fransa'nın Muğla Fahri Konsolosluğu, düzenlenen törenle Fidel Berber'e (sağda) verildi. Muğla Konaklatı İskender Alper Kültür Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen programa Muğla Valisi İdris Akbıyık (sol 2) ve Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont (sağ 2) de katıldı.

Fransa'nın Muğla Fahri Konsolosluğu, düzenlenen törenle Fidel Berber'e (sağda) verildi. Muğla...

Fransa'nın Muğla Fahri Konsolosluğu, düzenlenen törenle Fidel Berber'e (sağda) verildi. Muğla Konaklatı İskender Alper Kültür Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen programa Muğla Valisi İdris Akbıyık (sol 2) ve Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont (sağ 2) de katıldı.

Fransa'nın Muğla Fahri Konsolosluğu, düzenlenen törenle Fidel Berber'e (sağda) verildi. Muğla...

Fransa'nın Muğla Fahri Konsolosluğu, düzenlenen törenle Fidel Berber'e (sağda) verildi. Muğla Konaklatı İskender Alper Kültür Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen programa Muğla Valisi İdris Akbıyık (sol 2) ve Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont (sağ 2) de katıldı.

Fransa'nın Muğla Fahri Konsolosluğu, düzenlenen törenle Fidel Berber'e (sağda) verildi. Muğla...

Fransa'nın Muğla Fahri Konsolosluğu, düzenlenen törenle Fidel Berber'e (sağda) verildi. Muğla Konaklatı İskender Alper Kültür Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen programa Muğla Valisi İdris Akbıyık (sol 2) ve Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont (sağ 2) de katıldı.

Fransa'nın Muğla Fahri Konsolosluğu, düzenlenen törenle Fidel Berber'e (sağda) verildi. Muğla...

Fransa'nın Muğla Fahri Konsolosluğu, düzenlenen törenle Fidel Berber'e (sağda) verildi. Muğla Konaklatı İskender Alper Kültür Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen programa Muğla Valisi İdris Akbıyık (sol 2) ve Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont (sağ 2) de katıldı.

Fransa'nın Muğla Fahri Konsolosluğu, düzenlenen törenle Fidel Berber'e (sağda) verildi. Muğla...

Fransa'nın Muğla Fahri Konsolosluğu, düzenlenen törenle Fidel Berber'e (sağda) verildi. Muğla Konaklatı İskender Alper Kültür Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen programa Muğla Valisi İdris Akbıyık (sol 2) ve Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont (sağ 2) de katıldı.

Fransa'nın Muğla Fahri Konsolosluğu, düzenlenen törenle Fidel Berber'e (sağda) verildi. Muğla...

Fransa'nın Muğla Fahri Konsolosluğu, düzenlenen törenle Fidel Berber'e (sağda) verildi. Muğla Konaklatı İskender Alper Kültür Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen programa Muğla Valisi İdris Akbıyık (sol 2) ve Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont (sağ 2) de katıldı.

Fransa'nın Muğla Fahri Konsolosluğu, düzenlenen törenle Fidel Berber'e (sağda) verildi. Muğla...

Fransa'nın Muğla Fahri Konsolosluğu, düzenlenen törenle Fidel Berber'e (sağda) verildi. Muğla Konaklatı İskender Alper Kültür Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen programa Muğla Valisi İdris Akbıyık (sol 2) ve Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont (sağ 2) de katıldı.

Fransa'nın Muğla Fahri Konsolosluğu, düzenlenen törenle Fidel Berber'e (sağda) verildi. Muğla...

Fransa'nın Muğla Fahri Konsolosluğu, düzenlenen törenle Fidel Berber'e (sağda) verildi. Muğla Konaklatı İskender Alper Kültür Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen programa Muğla Valisi İdris Akbıyık (sol 2) ve Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont (sağ 2) de katıldı.

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