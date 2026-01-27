Finike'de Hortum 120 Dönüm Serayı Vurdu: 42 Çiftçi Etkilendi

Finike'de akşam oluşan hortum, Saklısu Mahallesi'nde 120 dönüm örtüaltı üretim alanına ve 42 çiftçiye zarar verdi; enerji hatları ve binalar da etkilendi.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 15:47
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 15:47
Finike'de Hortum 120 Dönüm Serayı Vurdu: 42 Çiftçi Etkilendi

Finike'de Hortum 120 Dönüm Serayı Vurdu: 42 Çiftçi Etkilendi

Hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Antalya'nın Finike ilçesinde oluşan hortumun verdiği hasar gün ışığıyla birlikte ortaya çıktı. Saklısu Mahallesi'nde denizde oluşan hortum, akşam saat 20.00 sıralarında etkili olan fırtına ve sağanak yağışın ardından çevrede büyük yıkıma neden oldu.

Hortum, domates, biber ve kabak yetiştirilen seraları adeta yerle bir etti. Enerji nakil hatlarının kopmasına yol açan olay nedeniyle bölge kısa süreliğine karanlığa gömüldü. Seraların yanı sıra sahile yakın bir bölgede bulunan 5 katlı bir binanın balkon korkuluk ve camlarında da kırılmalar oluştu.

Demir seraları parçalayan hortum, 42 çiftçiye ait yaklaşık 120 dönümlük örtüaltı üretim alanını büyük ölçüde tahrip ederek ürünlerin telef olmasına neden oldu.

Olay anı, Finike-Elmalı kara yolu üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde park halindeki bir traktör römorkunun hareket edip yerinden oynadığı ve havada oluşan toz dumanın hakim olduğu anlar yer aldı.

Serası bulunan Ümmü Taylı, akşam pencereye çıktığında güçlü bir ses duyduğunu ve hortumun evinin üzerinden geçtiğini anlattı. Taylı, "Oğlumun yanına kaçacaktım fakat kaçamadım. Hortum evimin üzerinden geçip gitti. Daha sonra dışarı çıkıp seramdaki naylonlara baktım ve her şey dağılmıştı. Naylonların bir kısmını bahçemden, bir kısmını ise başka yerlerden topladım. Her yer darmadağınıktı, yapılacak pek bir şey yoktu. Ağlayarak seramdan çıktım, çünkü başka yapacak bir şeyim kalmamıştı" dedi.

Yetkililer ve üreticiler, hasarın boyutunu belirlemek ve zarar tespit çalışmaları yapmak üzere incelemelere başladı.

ANTALYA'NIN FİNİKE İLÇESİNDE MEYDANA GELEN VE SERALARI YERLE BİR EDİP BİNA BALKON CAM...

ANTALYA'NIN FİNİKE İLÇESİNDE MEYDANA GELEN VE SERALARI YERLE BİR EDİP BİNA BALKON CAM KORKULUKLARINI PARÇALAYAN HORTUMUN VERDİĞİ HASAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI. HORTUM SEBEBİYLE 42 KİŞİYE AT YAKLAŞIK 120 DÖNÜM ÖRTÜ ALTI ALANDA HASAR MEYDANA GELDİ.

ANTALYA'NIN FİNİKE İLÇESİNDE MEYDANA GELEN VE SERALARI YERLE BİR EDİP BİNA BALKON CAM...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hasankeyf'te Orman Ekipleri Yaban Hayata Yem Bıraktı
2
Kilis'te 1170 Sosyal Konutun Kura Çekilişi Yapıldı — Yüzyılın Konut Projesi
3
Aliağa’da 'İlçe Afet Müdahale Planı' Toplantısı: Hazırlık ve Koordinasyon Artıyor
4
Tarsus Belediyesi Yeşilyurt Mahallesi'nde 7 km Kaldırım Yenileniyor
5
Kilis'te bin yüz yetmiş sosyal konutun kura çekilişi — Yüzyılın Konut Projesi
6
Sarıgöl Ovası'nda Üzüm Bağlarının Beyaz Örtüleri Kaldırıldı
7
Menteşe Belediyesi 24 Saat Kesintisiz Müdahale: Sağanak, Fırtına ve Doluya Anında Müdahale

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları