Finike'de Hortum 120 Dönüm Serayı Vurdu: 42 Çiftçi Etkilendi

Hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Antalya'nın Finike ilçesinde oluşan hortumun verdiği hasar gün ışığıyla birlikte ortaya çıktı. Saklısu Mahallesi'nde denizde oluşan hortum, akşam saat 20.00 sıralarında etkili olan fırtına ve sağanak yağışın ardından çevrede büyük yıkıma neden oldu.

Hortum, domates, biber ve kabak yetiştirilen seraları adeta yerle bir etti. Enerji nakil hatlarının kopmasına yol açan olay nedeniyle bölge kısa süreliğine karanlığa gömüldü. Seraların yanı sıra sahile yakın bir bölgede bulunan 5 katlı bir binanın balkon korkuluk ve camlarında da kırılmalar oluştu.

Demir seraları parçalayan hortum, 42 çiftçiye ait yaklaşık 120 dönümlük örtüaltı üretim alanını büyük ölçüde tahrip ederek ürünlerin telef olmasına neden oldu.

Olay anı, Finike-Elmalı kara yolu üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde park halindeki bir traktör römorkunun hareket edip yerinden oynadığı ve havada oluşan toz dumanın hakim olduğu anlar yer aldı.

Serası bulunan Ümmü Taylı, akşam pencereye çıktığında güçlü bir ses duyduğunu ve hortumun evinin üzerinden geçtiğini anlattı. Taylı, "Oğlumun yanına kaçacaktım fakat kaçamadım. Hortum evimin üzerinden geçip gitti. Daha sonra dışarı çıkıp seramdaki naylonlara baktım ve her şey dağılmıştı. Naylonların bir kısmını bahçemden, bir kısmını ise başka yerlerden topladım. Her yer darmadağınıktı, yapılacak pek bir şey yoktu. Ağlayarak seramdan çıktım, çünkü başka yapacak bir şeyim kalmamıştı" dedi.

Yetkililer ve üreticiler, hasarın boyutunu belirlemek ve zarar tespit çalışmaları yapmak üzere incelemelere başladı.

