Finike'de Hortum Anı: Römork Yerinden Oynadı, Seralar Yerle Bir Oldu

Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Antalya'nın Finike ilçesinde akşam saat 20.00 sıralarında başlayan fırtına sonrası ortaya çıkan hortum, Saklısu Mahallesinde büyük çaplı hasara neden oldu.

Domates, biber ve kabak yetiştirilen seralar hortum tarafından adeta yerle bir edilirken, olayın etkisiyle enerji nakil hatlarının kopması sonucu bölge karanlığa gömüldü.

Hortum, sahile yakın bölgede bulunan 5 katlı bir binanın balkon korkuluk camlarının kırılmasına da yol açtı.

Olay anı, Finike-Elmalı karayolu üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, park halindeki traktör römorkunun hareket edip yerinden oynadığı ve çevrenin toz duman içinde kaldığı anlar kayda girdi.

ANTALYA'NIN FİNİKE İLÇESİNDE MEYDANA GELEN VE SERALARI YERLE BİR EDİP BİNA BALKON CAM KORKULUKLARINI PARÇALAYAN HORTUMUN GÜVENLİK KAMERASI ORTAYA ÇIKTI.