Kırşehir'de Görme Engelli Sami Coşkun, Müzikle Hayata Tutunuyor

Kırşehir'de çocuklukta görme engeli kalan Sami Coşkun, müziği yaşamının merkezine alarak hayata tutunuyor; arkadaşları da tutumundan etkilendi.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 15:02
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 15:03
KIRŞEHİR

Sami Coşkun, çocuk yaşta geçirdiği rahatsızlık sonucu görme engelli kaldı. Kırşehir'de yaşayan Coşkun, müziği hayatının merkezi haline getirerek yaşamla bağını kuvvetli tutuyor.

Görme engeline rağmen müziğe olan tutkusunun kendisini her zaman yaşama bağlı tuttuğunu ifade eden Coşkun, kentte hemen herkesin kendisini tanıdığını belirtti.

"Müzik olmadan yaşayamam, müzik olmadan ölürüm" diyen Coşkun, müziğin hayatındaki önemini vurguladı ve görme engellilerin hislerinin daha kuvvetli olduğunu söyleyerek, "İnsanların yaşamlarını çözebilmem için 10 dakika oturmam yeterli oluyor. Bir engellinin müzikle uğraşması kadar güzel bir şey yok. Müzik hayattır" ifadelerini kullandı.

Eski Dostlar Müzik Topluluğu üyesi Nedim Kılıç ise Sami'nin müziğe olan duyarlılığının hem kendisini hem de grubu hayran bıraktığını belirterek, "Sami’nin hayata bakışı bizleri de etkiliyor. Görme engelli bireylerin hayata bakış açıları, bizlerin düşüncelerini değiştiriyor" dedi.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları