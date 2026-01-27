Kırşehir'de Görme Engelli Sami Coşkun, Müzikle Hayata Tutunuyor

KIRŞEHİR (İHA)

Sami Coşkun, çocuk yaşta geçirdiği rahatsızlık sonucu görme engelli kaldı. Kırşehir'de yaşayan Coşkun, müziği hayatının merkezi haline getirerek yaşamla bağını kuvvetli tutuyor.

Görme engeline rağmen müziğe olan tutkusunun kendisini her zaman yaşama bağlı tuttuğunu ifade eden Coşkun, kentte hemen herkesin kendisini tanıdığını belirtti.

"Müzik olmadan yaşayamam, müzik olmadan ölürüm" diyen Coşkun, müziğin hayatındaki önemini vurguladı ve görme engellilerin hislerinin daha kuvvetli olduğunu söyleyerek, "İnsanların yaşamlarını çözebilmem için 10 dakika oturmam yeterli oluyor. Bir engellinin müzikle uğraşması kadar güzel bir şey yok. Müzik hayattır" ifadelerini kullandı.

Eski Dostlar Müzik Topluluğu üyesi Nedim Kılıç ise Sami'nin müziğe olan duyarlılığının hem kendisini hem de grubu hayran bıraktığını belirterek, "Sami’nin hayata bakışı bizleri de etkiliyor. Görme engelli bireylerin hayata bakış açıları, bizlerin düşüncelerini değiştiriyor" dedi.

KIRŞEHİR’DE ÇOCUK YAŞTA GEÇİRDİĞİ BİR RAHATSIZLIK SONUCU GÖRME ENGELLİ KALAN SAMİ COŞKUN, MÜZİKLE HAYATA TUTUNUYOR